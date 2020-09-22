ДИТЯТЬЕВ: «За победу в Кубке Польши получил самые большие премиальные»

31-летний защитник, выступавший в Премьер-лиге в «Олимпике», «Ворскле» и «Карпатах», уже четвертый сезон в польской «Краковии». В прошлом сезоне Алексей Дитятьев выиграл первый в карьере трофей – Кубок Польши. С этой темы корреспондент Sport.ua и начал разговор с нашим легионером в Экстраклассе.

— В прошлом сезоне вы победили в Кубке Польши? «Краковия» до сих пор празднует?

— Сейчас уже никто не празднует (смеется). Но на самом деле победой в Кубке Польши мы спасли сезон. Ждали большего от прошлого сезона. «Краковия» длительное время была в лидирующей двойке и боролась за чемпионство. Но после перерыва на карантин наша команда растеряла очень много очков и перестала бороться за медали. Мы смазали концовку, но благодаря победе в Кубке Польши улучшили настроение.

— Вы много фотографий с финала постили в Facebook. Будет что вспомнить потом?

— Да, фотографий много осталось на память. А победу в Кубке Польши, сколько был перерыв, столько и праздновали. Затем вернулись из отпуска и начали снова работать. Выиграть трофей хорошо, но об этом надо забывать и двигаться дальше.

— Для «Краковии» выигрыш Кубка Польши стал первым в истории. Руководство как-то по-особому отреагировало?

— Да, были очень неплохие бонусы. Польский футбольный союз за победу в Кубке выделил «Краковии» три миллиона злотых (курс злотого к гривне 7,35, - Прим. Sport.ua). Из этих трех миллионов два миллиона дали футболистам. Поэтому мы получили неплохие премиальные. Могу сказать, что в своей карьере больше премиальных я не получал.

— Это первый трофей «Краковии» впервые за 72 года. В городе был праздник?

— Да, фанаты остались очень довольны этим успехом. Но был бы больше праздник, если бы не было запретов на массовые собрания людей. Финал Кубка Польши был в Люблине. В этот город приехало несколько автобусов фанатов из Кракова, чтобы поддержать нас. Мы чувствовали их поддержку. Победа в Кубке — это огромное событие как для болельщиков, так и для футболистов. У них этот триумф навсегда останется в памяти. Трофей уже стоит в музее, и болельщики фотографируются с ним. Мы получаем очень много слов благодарности в соцсетях и не только.

— Какие у вас отношения с болельщиками? В городе часто узнают?

— Да. Иногда это даже по взглядам видно. Многие подходят сфотографироваться. Я уже четвертый год в Кракове, поэтому уже должны узнавать (смеется).



ФК Краковия

— Как оцените старт этого сезона? «Краковия» вылетела от «Мальме» в Лиге Европы и идет на 14-м месте в польской Экстракласе.

— Начнем с того, что мы начали сезон с минус пяти очков. «Краковию» наказали за коррупционный скандал 15-летней давности. Было принято решение, по которому клуб наказали финансово и очками. Как итог, новый чемпионат мы начали с минус пяти очков.

В принципе, «Краковия» начала новый сезон неплохо: у нас в активе есть победа и три ничьи. Но стоит отметить, что в команде сейчас очень много травмированных футболистов. В том числе и я выбыл на полгода. В итоге, я и еще три футболиста травмированы. У команды сейчас довольно-таки серьезные проблемы в защите. Михала Хелика, моего конкурента по позиции центрбека, клуб продал в английский «Барнсли». Также накануне было вынесено решение по чеху Давиду Яблонскому, которому запретили год играть в футбол. Так что у нас в команде сразу потеря трех центральных защитников.

— А какой у вас характер травмы на колене?

—У меня реконструкция хряща. Эта травма не легче разрыва крестообразных связок. В какой-то степени это даже сложнее. С кости был счесан поврежденный хрящ и на то место были помещены мембраны. Первые 2,5-3 месяца вообще нельзя тренироваться. Сейчас каждый день делаю очень много упражнений. Люди, которые прошли такой период реабилитации, понимают, о чем я говорю. Операцию я сделал три недели назад, сейчас хожу на костылях.

В польской лиге нет такого, как в Украине: «Шахтер», «Динамо» и все остальные. В чемпионате Польши каждый может выиграть у каждого

— Вы четвертый сезон вы в Польше. В чем главные особенности польского менталитета? И в чем различие чемпионата Польши и Украины?

— Первое впечатление, когда я в первый раз вышел на стадион в Польше, — это огромная разница в посещаемости матчей. Первый матч я играл в Гданьске, и там на стадионе было 25 тысяч человек. В Польше просто сумасшедшие болельщики и атмосфера совсем другая. Если сравнивать чемпионаты, то в Экстракласе много равных команд. В польской лиге нет такого, как в Украине: «Шахтер», «Динамо» и все остальные. В чемпионате Польши каждый может выиграть у каждого. Польские команды исповедуют силовой стиль игры, у многих игроков физика на хорошем уровне.

— На кого в чемпионате Польши делают ставку? Много ли выступает иностранцев?

— Действительно, польские клубы приглашают из-за границы неплохих футболистов. Также, согласно регламенту, в команде должен играть один молодой воспитанник клуба до 18 лет. Такой игрок должен быть на поле во время матча. Они дают шанс молодым футболистам, которые, можно сказать, «бесплатно» получают место в составе (смеется). Но это дает свои плоды: каждый сезон из польской лиги футболисты переходят в чемпионаты Италии, Англии и так далее. На самом деле футболисты из чемпионата Польши все время на виду и их покупают в хорошие европейские чемпионаты.

— У вас в «Краковии» колоритный состав: представители 10 стран есть в составе. Легко играется в таком интернационале?

— Мне абсолютно нормально. Но есть и свои сложности. Если кто-то плохо владеет английским или польским, конечно, тогда непросто. Основная часть футболистов нашей команды — это поляки. Я уже привык с ними разговаривать на польском. Когда на поле находится много иностранцев, под них надо подстраиваться по-своему. Например, нужно делать подсказки на английском. А на то, чтобы переключиться на другой язык, все равно уходят какие-то доли секунды. Но у нас, правда, много представителей разных стран в одной команде.

— Вы в «Краковию» пришли в один год с Михалом Пробежом. Это его инициатива была вас пригласить?

— Да, это была инициатива Михала Пробежа. У нас с ним хорошие отношения. Я понимаю, чего хочет тренер, хотя он очень непростой человек, о чем и сам говорит. Но я знаю, какие у него пожелания, и пытаюсь это доносить на поле до футболистов. В принципе, у меня это получается и поэтому он мне доверил капитанскую повязку. Я чувствую доверие главного тренера. И сейчас он меня поддержал, сказал, что все будет в порядке. Может, это мелочи, банальные слова, но они важны в такие периоды.

В Кракове опасно надеть футболку любимой команды

— Расскажите о дерби «Краковии» с «Вислой». Британское издание Daily Mail поставило его на 13-е место в списке самых значимых дерби мира. Это действительно «Священная война», как его называют?

— Администратор «Краковии» нам говорил, что сейчас накал страстей немного не такой, как был, например, 4-5 лет назад. Но я, например, за все время, сколько живу в Кракове, ни разу не видел, чтобы по городу кто-то в открытую ходил в футболке «Краковии» или «Вислы». В Кракове действительно опасно надеть футболку любимой команды и погулять в ней. А в день дерби тут, конечно, происходит что-то невероятное. Это надо видеть, на это надо приехать и посмотреть, прочувствовать эти эмоции. Ненависть фанатов друг к другу зашкаливает. В этих отношениях есть своя предыстория и, конечно же, их отношения отражаются на футболистах. С каждым днем, приближающимся к дерби, накал страстей увеличивается. Честно говорю, я не видел такого накала даже в матчах «Динамо» - «Шахтер». В Кракове все очень серьезно.

— А кого в городе больше поддерживают: «Вислу» или «Краковию»?

— Я думаю, болельщиков «Вислы» больше по количеству. Я делаю выводы по тому, сколько у них человек приходит на стадион и сколько у нас. Правда, у «Вислы» и стадион больше, но я сужу именно по дерби. Не могу сказать, что прям подавляющее большинство болеет за «Вислу», но, думаю, где-то 60 на 40 в процентном соотношении.

— Если вас встречают на улице фаны «Вислы». Какая их реакция?

— Не было такого, чтобы прям задевали как-то. Конечно, могут что-то крикнуть в спину. Я на это не обращаю внимание, ты же не будешь останавливаться и отвечать каждому. И именно по отношению к футболистам я не замечал, чтобы было что-то очень обидное. Но опять же: главное — футболку своей команды не надевать (смеется).

— Как вам вообще живется в Кракове? Есть любимые места в этом городе и в частности в Польше?

— В Кракове много хороших мест, в особенности в старой части города. В целом, в Польше я обычно бываю на стадионах в других городах. Каждому человеку, который приезжает в Польшу, советую побывать на стадионе и посмотреть на атмосферу, какая здесь есть.



Facebook. Алексей Дитятьев

— Ваша дочь пошла в школу в Кракове?

— Да, дочь пошла в польскую школу. По одной простой причине: здесь нет украинских школ. В некоторых польских городах есть, а вот в Кракове - нет. Но пусть учится, будет дополнительный язык ребенку.

За «Колос» очень рад, знаю многих ребят, которые играют за эту команду

— За событиями в чемпионате Украины следите? Что можете выделить?

— Конечно, слежу. «Динамо» неплохо стартовало. Главное, что у команды есть результат, но по структуре игры есть вопросы. Посмотрим, что будет дальше. За «Колос» очень рад, знаю многих ребят, которые играют за эту команду. Со многими из них играл в других командах. У «Колоса» хороший коллектив собран. У ковалевской команды есть какая-то уверенность, несмотря на то, что она играла только первый сезон в УПЛ. В этом клубе есть много футболистов, которые имеют колоссальный опыт игр в Премьер-лиге Украины. Поэтому, я уверен, что у них все получится.

— По зубам им «Риеку» пройти?

— Думаю, да, если сыграют организованно в защите. В игре с «Арисом» сильно хорошей организации в обороне я не заметил. Там, можно сказать, «Колосу» больше где-то повезло. Потому с «Риекой» надо будет очень прагматично сыграть в защите. У «Колоса» в любом случае будут моменты впереди, которыми нужно будет воспользоваться. Не вижу ничего невозможного. Тем более «Риека» — это не тот соперник, которого нужно бояться.

— А что думаете по поводу «Динамо», которому предстоит играть с «Гентом»?

— Я пока не вижу какого-то прям большого шага вперед в игре «Динамо». Я уверен, что Луческу еще необходимо усиление состава. Можно, конечно, выжать максимум из этих футболистов, которых он имеет, но все-таки у некоторых игроков не хватает мастерства. Мы же говорим о «Динамо». В такой команде должно быть больше хороших исполнителей.