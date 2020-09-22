Артем ФРАНКОВ: «Кравец в Десне? Ничего подобного и близко!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал информацию о том, что 31-летний украинский нападающий Артем Кравец может продолжить карьеру в черниговской «Десне».
«Вот ничего подобного, говорю сразу! И близко!!! «Десна» будет удивлять», — написал Франков.
Ранее Кравец разорвал контракт с киевским «Динамо». Футболист может перейти в один из турецких клубов.
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