Игорь ЦЫГАНЫК: «Кравец может оказаться в Десне»

Журналист Игорь Цыганык поделился своим мнением по поводу ухода Артема Кравца из «Динамо» всего через месяц после возвращения в киевский клуб:

«Я знаю Артема, время от времени мы общаемся. Знаю его главную мечту – сыграть за сборную Украины на Евро. У него был разговор с Шевченко, который настаивал на том, что Кравцу для попадания в национальную команду нужна постоянная игровая практика.

Артем приходил в «Динамо», надеясь на то, что он не будет четвертым форвардом, но он им стал. Супряга – основной нападающий, Фран Соль тоже претендует на место в старте. Пишут, что им интересуются клубы из Примеры, но им будет сложно претендовать на испанца, чья зарплата составляет 100 тысяч долларов в месяц.

Насколько я понимаю, сам Соль очень осторожно относится к своим обязанностям и при потенциальном переезде он будет, прежде всего, говорить о том, сколько он будет зарабатывать. Может, «Динамо» и хотело бы отдать Соля в «Жирону» или другие клубы, но тогда форвард должен пойти на сокращение зарплаты. У Франа трехлетний контракт с киевлянами. Вряд ли он согласится переехать в другой клуб. Таким образом Кравец оказался четвертым нападающим «Динамо», а это очень сложно. Рассчитывать на постоянную игровую практику нельзя.

Думаю, что это стало главным мотивом того, что сегодня Кравец разорвал контракт с «Динамо». На данном этапе ему довольно сложно найти команду в Украине. Поскольку практически все из них укомплектованы. Хотя, не забываем о том, что «Десна» продала своего основного форварда Филиппова в «Сент-Трюйден». Вполне возможно, что Кравец может оказаться в этой команде. Не знаю, как это все произойдет. Но главным мотивом нападающего была как раз возможность иметь постоянную игровую практику. Артем Кравец не хотел просто сидеть и зарабатывать деньги».

Ранее сообщалось о том, что Кравец продолжит карьеру в турецком «Коньяспоре».