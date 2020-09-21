Игорь ЦЫГАНЫК: «Кравец может оказаться в Десне»

Известный журналист – об уходе Артема Кравца из «Динамо»

  • 21.09.2020 19:32
  • 2935 просмотров
  • 10 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Кравец может оказаться в Десне»
© ФК Динамо. Артем Кравец

Журналист Игорь Цыганык поделился своим мнением по поводу ухода Артема Кравца из «Динамо» всего через месяц после возвращения в киевский клуб:

«Я знаю Артема, время от времени мы общаемся. Знаю его главную мечту – сыграть за сборную Украины на Евро. У него был разговор с Шевченко, который настаивал на том, что Кравцу для попадания в национальную команду нужна постоянная игровая практика.

Артем приходил в «Динамо», надеясь на то, что он не будет четвертым форвардом, но он им стал. Супряга – основной нападающий, Фран Соль тоже претендует на место в старте. Пишут, что им интересуются клубы из Примеры, но им будет сложно претендовать на испанца, чья зарплата составляет 100 тысяч долларов в месяц.

Насколько я понимаю, сам Соль очень осторожно относится к своим обязанностям и при потенциальном переезде он будет, прежде всего, говорить о том, сколько он будет зарабатывать. Может, «Динамо» и хотело бы отдать Соля в «Жирону» или другие клубы, но тогда форвард должен пойти на сокращение зарплаты. У Франа трехлетний контракт с киевлянами. Вряд ли он согласится переехать в другой клуб. Таким образом Кравец оказался четвертым нападающим «Динамо», а это очень сложно. Рассчитывать на постоянную игровую практику нельзя.

Думаю, что это стало главным мотивом того, что сегодня Кравец разорвал контракт с «Динамо». На данном этапе ему довольно сложно найти команду в Украине. Поскольку практически все из них укомплектованы. Хотя, не забываем о том, что «Десна» продала своего основного форварда Филиппова в «Сент-Трюйден». Вполне возможно, что Кравец может оказаться в этой команде. Не знаю, как это все произойдет. Но главным мотивом нападающего была как раз возможность иметь постоянную игровую практику. Артем Кравец не хотел просто сидеть и зарабатывать деньги».

Ранее сообщалось о том, что Кравец продолжит карьеру в турецком «Коньяспоре».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — FootballHub

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 20:26
    0
    Arius, 21.09.2020 20:24
    Кравец может оказаться на Марсе, а может и не оказаться...Цыганык
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 21.09.2020 20:24
    +1
    Кравец может оказаться на Марсе, а может и не оказаться...Цыганык
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.09.2020 20:24
    0
    Видели сегодня его с вечно голодным, Кормильцем . Неужели в Колос пойдет?
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 21.09.2020 20:05
    -3
    слишком одноплановый с Будковским игрок, может для скамейки и пойдёт.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 21.09.2020 20:00
    -1
    По-козлячему поступили в Дку с Тёмой: сначала заманили, теперь дали пинка под зад. Предлагаю нанать адвокатов и выставить счёт Сурку на пару лямов за подрыв авторитета.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 19:55
    -4
    О, опять сейчас сто новостей с этим недоэкспертом сделают.
    Ссылка
    Дима Чуйко
    online
      Дима Чуйко, 21.09.2020 19:47
    -3
    Недоэксперт, он хоть раз угадает?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.09.2020 19:45
    +4
    Неплохой вариант. Рябоконь может перезапустить Кравца.
    Правда в сборную будет тяжело.
    У Шевченка комплекcы, не приглашает ребят из чемпионата Украины ниже 3-го места.
    -
    Вообще Луческу уже больше и больше напоминает себя прежнего...
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.09.2020 19:45
    +4
    Это если Рябоконь захочет с ним нянчиться.
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 21.09.2020 19:44
    0
    Шева сказал что из Десны игрока в сборную не возьмет.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.09.2020 19:45
    +4
    Неплохой вариант. Рябоконь может перезапустить Кравца.
    Правда в сборную будет тяжело.
    У Шевченка комплекcы, не приглашает ребят из чемпионата Украины ниже 3-го места.
    -
    Вообще Луческу уже больше и больше напоминает себя прежнего...
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.09.2020 19:45
    +4
    Это если Рябоконь захочет с ним нянчиться.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 21.09.2020 20:24
    +1
    Кравец может оказаться на Марсе, а может и не оказаться...Цыганык
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 20:26
    0
    Arius, 21.09.2020 20:24
    Кравец может оказаться на Марсе, а может и не оказаться...Цыганык
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.09.2020 20:24
    0
    Видели сегодня его с вечно голодным, Кормильцем . Неужели в Колос пойдет?
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 21.09.2020 19:44
    0
    Шева сказал что из Десны игрока в сборную не возьмет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности