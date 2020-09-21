Стал известен турецкий клуб, который интересуется Кравцом

Форвард сегодня покинул «Динамо»

  • 21.09.2020 17:52
  • 3188 просмотров
  • 4 комментария
Стал известен турецкий клуб, который интересуется Кравцом
© fcdynamo.kiev.ua

Турецкий «Коньяспор» проявляет интерес к Артему Кравцу. Сегодня форвард расторг контракт с «Динамо», который был подписан только в конце августа.

Турецкие СМИ ожидают, что Кравец примет предложение «Коньяспора» и вскоре станет игроком клуба.

Ранее уже сообщалось о том, что Кравец может продолжить свою карьеру в Турции. При этом название клуба не сообщалось.

Ранее Кравец уже выступал в чемпионате Турции в составе «Кайсериспора», чьи цвета он защищал с 2018 по 2020 год. В прошлом сезоне «Коньяспор» занял 13-е место в чемпионате Турции.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Artem !
    online
      Artem !, 21.09.2020 18:55
    0
    dd dent, 21.09.2020 18:31
    Что значит его? Играл он в Кайсериспоре
    Его уровня
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 18:31
    0
    vados1991, 21.09.2020 18:22
    Ето его клуб!!!
    Что значит его? Играл он в Кайсериспоре
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 21.09.2020 18:22
    0
    Ето его клуб!!!
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 21.09.2020 18:13
    0
    Прямой путь в сборную
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 21.09.2020 18:55
    0
    dd dent, 21.09.2020 18:31
    Что значит его? Играл он в Кайсериспоре
    Его уровня
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 18:31
    0
    vados1991, 21.09.2020 18:22
    Ето его клуб!!!
    Что значит его? Играл он в Кайсериспоре
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 21.09.2020 18:22
    0
    Ето его клуб!!!
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 21.09.2020 18:13
    0
    Прямой путь в сборную
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности