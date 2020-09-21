Стал известен турецкий клуб, который интересуется Кравцом

Турецкий «Коньяспор» проявляет интерес к Артему Кравцу. Сегодня форвард расторг контракт с «Динамо», который был подписан только в конце августа.

Турецкие СМИ ожидают, что Кравец примет предложение «Коньяспора» и вскоре станет игроком клуба.

Ранее уже сообщалось о том, что Кравец может продолжить свою карьеру в Турции. При этом название клуба не сообщалось.

Ранее Кравец уже выступал в чемпионате Турции в составе «Кайсериспора», чьи цвета он защищал с 2018 по 2020 год. В прошлом сезоне «Коньяспор» занял 13-е место в чемпионате Турции.