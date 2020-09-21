Источник: «Кравец возвращается в Турцию»

Украинский форвард продолжит карьеру в одном из турецких клубов

  • 21.09.2020 15:42
  • 4683 просмотра
  • 3 комментария
Источник: «Кравец возвращается в Турцию»
© ФК Кайсериспор. Артем Кравец

31-летний украинский нападающий Артем Кравец, разорвавший контракт с киевским «Динамо», продолжит карьеру в Турции.

«Кравец возвращается в Турцию», — пишет канал «Динамо Киев Inside». Название нового клуба футболиста не уточняется.

С 2018-го по 2020-й годы Кравец защищал цвета турецкого «Кайсериспора». Всего Артем провел за «Кайсериспор» 63 матча во всех турнирах, де забил 21 гол и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Telegram

(19 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 17:12
    -1
    Stran, 21.09.2020 17:09
    А кто смотрит чемпионат Украины?))))
    +
    Ссылка
    Stran
    online
      Stran, 21.09.2020 17:09
    0
    А кто смотрит чемпионат Украины?))))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.09.2020 16:08
    +3
    Интересно, кто смотрит чемпионат Турции кроме турецких болельщиков?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.09.2020 16:08
    +3
    Интересно, кто смотрит чемпионат Турции кроме турецких болельщиков?
    Ссылка
    Stran
    online
      Stran, 21.09.2020 17:09
    0
    А кто смотрит чемпионат Украины?))))
    Ссылка
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