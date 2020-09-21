Источник: «Кравец возвращается в Турцию»

31-летний украинский нападающий Артем Кравец, разорвавший контракт с киевским «Динамо», продолжит карьеру в Турции.
«Кравец возвращается в Турцию», — пишет канал «Динамо Киев Inside». Название нового клуба футболиста не уточняется.
С 2018-го по 2020-й годы Кравец защищал цвета турецкого «Кайсериспора». Всего Артем провел за «Кайсериспор» 63 матча во всех турнирах, де забил 21 гол и отдал одну результативную передачу.
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Источник — Telegram
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