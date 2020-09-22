ВИДЕО. Ордец забил победный гол за московское Динамо в ворота Ахмата

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец забил победный гол в матче 8-го тура РПЛ против «Ахмата» из Грозного (1:0).
Иван расписался в воротах соперника на 90+1 минуте головой после подачи углового.
В результате украинский футболист был назван лучшим игроком этого матча.
ВИДЕО. Победный гол. Иван Ордец, 90+1 мин (смотреть с момента 04:24)
Лучшие моменты матча Динамо М - Ахмат
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Ордец (Динамо М).
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Источник — YouTube
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