8-й тур
Динамо М
1:0
Ахмат
21.09.2020, FT

ВИДЕО. Ордец забил победный гол за московское Динамо в ворота Ахмата

Украинский защитник был назван лучшим игроком матча 8-го тура РПЛ

  • 22.09.2020 00:59
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ВИДЕО. Ордец забил победный гол за московское Динамо в ворота Ахмата
© ФК Динамо Москва

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец забил победный гол в матче 8-го тура РПЛ против «Ахмата» из Грозного (1:0).

Иван расписался в воротах соперника на 90+1 минуте головой после подачи углового.

В результате украинский футболист был назван лучшим игроком этого матча.

ВИДЕО. Победный гол. Иван Ордец, 90+1 мин (смотреть с момента 04:24)

Лучшие моменты матча Динамо М - Ахмат
90' ГОЛ ! Мяч забил Иван Ордец (Динамо М).
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Источник — YouTube

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