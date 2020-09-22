Иван ОРДЕЦ: «Спад у Динамо? Такое бывает у любой команды»

Украинский игрок московского клуба рассказал о победе над «Ахматом» (1:0)

  • 22.09.2020 09:23
  • 477 просмотров
  • 3 комментария
Иван ОРДЕЦ: «Спад у Динамо? Такое бывает у любой команды»
© ФК Динамо Москва. Иван Ордец (слева)

28-летний украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец подвел итоги победы над «Ахматом» (1:0) в поединке 8-го тура РПЛ. Ордец стал автором единственного гола в матче, забив в компенсированное ко второму тайму время.

«Очень тяжелая игра. В первую очередь, хотелось порадовать своих болельщиков. Предыдущие два матча мы плохо сыграли, проиграли. Хотелось реабилитироваться. Сегодня это удалось, но рисунок игры был не очень качественный. Могли пропустить, но Антон Шунин очень здорово сыграл. Выручил нас в нужный момент, вытаскивал мертвые мячи. Главное, что сегодня не пропустили — это было очень важно для нас.

Стало ли удаление решающим фактором? Не думаю. После забитого гола «Ахмат» стал нас поддавливать, создавать моменты. Могли сравнять счет, но Антон (Шунин — прим. ред.) — просто молодец.

Спад у «Динамо»? Такое бывает у любой команды. Каждый из нас сегодня нашел в себе силы выйти на поле и показать себя, продемонстрировать характер. Бились друг за друга, подбирали мячи, выигрывали подборы», — считает Ордец.

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Источник — Спорт-Экспресс

(2 голоса)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 22.09.2020 10:07
    0
    Что то не помню когда ДМ было в топе...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 10:04
    0
    напомнил бы когда там был подъем?
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 22.09.2020 09:58
    0
    Вылететь от грузинов (при всём уважении) в еврокубках - это не спад, это заглот
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.09.2020 10:07
    0
    Что то не помню когда ДМ было в топе...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 10:04
    0
    напомнил бы когда там был подъем?
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 22.09.2020 09:58
    0
    Вылететь от грузинов (при всём уважении) в еврокубках - это не спад, это заглот
    Ссылка
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