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21.09.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Милан – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

«Россонери» и «россоблу» стартуют в новом чемпионате

  • 21.09.2020 15:17
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Милан – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© twitter.com/acmilan

В единственном матче 1-го тура чемпионата Италии, вынесенном на понедельник, «Милан» будет принимать «Болонью». «Россонери» уже открыли для себя сезон, одолев в Дублине «Шемрок Роверс» со счетом 2:0 в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Результативными ударами в ворота ирландцев отметились Ибрагимович и Чалханоглу. Отметим, что перед миланским клубом на новый чемпионат стоит вполне конкретная задача – завоевание путевки в Лигу чемпионов.

Вообще, команду Стефано Пиоли ждет весьма насыщенное начало сезона, ведь уже в будущий четверг она будет принимать норвежский «Будё-Глимт». В таком положении важно грамотно использовать ресурсы, только вот ситуация с травмированными игроками (в лазарете оказались Мусаккио, Конти, Романьоли, а Леау находится на самоизоляции) лишает тренерский штаб возможностей для существенного кадрового маневра. Что можно предугадать с большой долей вероятности, это выход в старте Анте Ребича, который не играл в Дублине из-за дисквалификации.

У «Болоньи» есть существенная потеря перед предстоящим матчем. «Красно-синим» не поможет дисквалифицированный Гари Медель, что существенно ослабит команду Синиши Михайловича в центре поля. Все остальные футболисты в строю и готовы дать бой соперникам, которые имеют четырнадцатиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Кстати, «Милан» подбирается к клубному рекорду. 14 лет назад при Карло Анчелотти «россонери» не проигрывали шестнадцать матчей подряд.

В последнее время к «Болонье» приковано внимание украинских любителей футбола, поскольку «россоблу» проявляют предметный интерес к форварду Владиславу Супряге. Пока руководство «красно-синих» не смогло договориться с киевским «Динамо» по трансферу, но эта история еще не окончена.

В прошлом сезоне «Болонья» наделала шороху в гостевых матчах: на выезде команда Михайловича одолела «Рому», «Интер» и «Наполи». Правда, с «Миланом» такое не прошло – крупное поражение со счетом 1:5. А в целом «россоблу» не могут победить в девяти последних противостояниях с «Миланом» – с января 2016 года. За это время «Болонья» только раз сумела отобрать очки у «россонери», сыграв в нулевую ничью на своем поле.

Ориентировочные составы:

«Милан»: Доннарумма, Эрнандес, Габбия, Кьер, Калабрия, Беннасер, Кессье, Ребич, Чалханоглу, Кастильехо, Ибрагимович.

«Болонья»: Скорупски, Дейкс, Томиясу, Данило, Сильвестри, Поли, Домингес, Барроу, Сориано, Орсолини, Паласио.

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21 сентября, понедельник

«Милан» — «Болонья»
Милан. Стадион «Сан-Сиро». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
 Арбитр: Федерико Ла Пенна
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Александр Снитко, Sport.ua

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