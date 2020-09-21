1-й тур
Милан
2:0
Болонья
21.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Златан решает. Дубль Ибрагимовича принес Милану победу над Болоньей

Теперь Златан забивал в 22 различных сезонах в элитных дивизионах

  • 21.09.2020 23:59
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ВИДЕО. Златан решает. Дубль Ибрагимовича принес Милану победу над Болоньей
© Twitter. Златан Ибрагимович

21 сентября в чемпионате Италии состоялся вынесенный матч 1-го тура.

Дубль 38-летнего шведского форварда Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Болоньей» (2:0). Теперь Златан забивал в 22 различных сезонах в элитных дивизионах.

Серия A. 1-й тур

«Милан» – «Болонья» – 2:0

Голы: Ибрагимович, 35, 51 (пен).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер (Дуарте, 72), Калабрия, Эрнандез, Габбиа, Хакан Чалханоглу (Диас, 71), Беннасер (Крунич, 86), Кессье (Тонали, 77), Ибрагимович, Ребич, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 46).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Томиясу, Сориано (Сванберг, 80), Схаутен, Домингес (Сансоне, 57), Паласио (Сантандер, 80), Орсолини (Сков Ольсен, 57), Барроу (Виньято, 83).

Предупреждения: Домингес, 18. Дейкс, 31. Самуэль Кастильехо, 40. Томиясу, 74. Сансоне, 81. Крунич, 86. Габбиа, 89.

Удаление: Дейкс, 88.

Судья: Ла Пенна.

Милан. Стадион «Сан Сиро».

Турнирная таблица Серии A

 
Лучшие моменты матча Милан - Болонья
51' ГОЛ ! С пенальти забил Златан Ибрагимович (Милан).
35' ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
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Источник — Sport.ua

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