ВИДЕО. Златан решает. Дубль Ибрагимовича принес Милану победу над Болоньей

21 сентября в чемпионате Италии состоялся вынесенный матч 1-го тура.
Дубль 38-летнего шведского форварда Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Болоньей» (2:0). Теперь Златан забивал в 22 различных сезонах в элитных дивизионах.
Серия A. 1-й тур
«Милан» – «Болонья» – 2:0
Голы: Ибрагимович, 35, 51 (пен).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер (Дуарте, 72), Калабрия, Эрнандез, Габбиа, Хакан Чалханоглу (Диас, 71), Беннасер (Крунич, 86), Кессье (Тонали, 77), Ибрагимович, Ребич, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 46).
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Томиясу, Сориано (Сванберг, 80), Схаутен, Домингес (Сансоне, 57), Паласио (Сантандер, 80), Орсолини (Сков Ольсен, 57), Барроу (Виньято, 83).
Предупреждения: Домингес, 18. Дейкс, 31. Самуэль Кастильехо, 40. Томиясу, 74. Сансоне, 81. Крунич, 86. Габбиа, 89.
Удаление: Дейкс, 88.
Судья: Ла Пенна.
Милан. Стадион «Сан Сиро».
Турнирная таблица Серии A
|51'
|ГОЛ ! С пенальти забил Златан Ибрагимович (Милан).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
Источник — Sport.ua
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