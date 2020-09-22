В понедельник, 21-го сентября, «Милан» в рамках 1-го тура чемпионата Италии обыграл «Болонью» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
Лучшие моменты матча Милан - Болонья
|51'
|ГОЛ ! С пенальти забил Златан Ибрагимович (Милан).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.