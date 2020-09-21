Отставка Михайленко, Ворскла - лидер, трудная победа Динамо, ничья Шахтера

Уже в третьем туре состоялась первая в сезоне отставка: после поражения от «Мариуполя» лишился рабочего места тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко. Тур примечателен тем, что были сыграны все семь поединков, и уже на четырех его матчах были зрители. А еще - боевой ничьей «Зари» и «Шахтера»: команда Скрипника добыла первое очко, команда Каштру первые очки потеряла. А во главе турнирной таблицы – снова «Ворскла», причем единолично. Последний раз полтавская команда добывала три подряд победы на старте сезона очень давно – 24 года назад, в свой премьерный сезон в элите отечественного футбола.

Отставка тура

«Я устал, я ухожу» - примерно так отреагировал уже бывший наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко на поражение своей команды в матче против «Мариуполя». Собственно, отставка специалиста «читалась», была делом ближайшего времени. Уже летом упорно ходили слухи, что Михайленко может быть уволен, а вместо него может быть назначен Скрипник. Но с нынешним тренером «Зари» не срослось, и клубное руководство днепрян решило дать Дмитрию Станиславовичу еще один шанс. Но «Днепр-1» стартовал в новом сезоне неудачно: ничья с «Ингульцом», поражение от «Олимпика». Кресло под Михайленко зашаталось, и после поражения от «Мариуполя» он не стал искушать судьбу и подал в отставку, которая была принята.

Дмитрий Михайленко: некрасивый конец красивой истории

Голы тура

Отличный гол забил в Днепре мариуполец Бондаренко. Арендованный у «Шахтера» хавбек, получив мяч в середине поля, на скорости прошел нескольких оппонентов, и из-за пределов штрафной площади нанес сильный удар с левой практически в девятку. Сарнавский в отчаянном прыжке пытался отбить мяч, но не дотянулся.

Похожий гол забил в ворота «Десны» форвард «Ингульца» Ситчинава. На 57-й минуте матча ему удался редкий по красоте удар метров с четырех от линии штрафной площади. Мяч пулей влетел в правый от голкипера верхний угол. Шансов у Паста отбить этот удар практически не было.

Лидер тура



ФК Ворскла

После уверенных побед «Ворсклы» над дебютантами УПЛ – «Рухом» и «Ингульцом» - лидерство полтавской команды воспринималось довольно скептически. Мол, обыграть вчерашних полпредов Первой лиги – дело нехитрое. А вот «Александрию» обыграть – задача со звездочкой. Но и с этой задачей команда Юрия Максимова справилась на «отлично». Забив в каждом из таймов по голу, «Ворскла» уверенно довела игру до победы. Логичной и закономерной победы.

Ничья тура

«Ничья против «Десны» для нас сродни победе» - сказал после игры с черниговцами главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко. И был по-своему прав. Амбициозные гости, которым совсем скоро предстоит дебютировать в Лиге Европы, смотрелись явными фаворитами на фоне дебютантов УПЛ. Но, показалось, «сиверяне» попытались одолеть «Ингулец» на голом классе. Класса оказалось немного: «Десна» выигрывала лишь восемь минут, после чего подопечные Лавриненко сравняли счет. И удержали его в итоге.

Капитан тура



ФК Динамо

На матч против «Львова» в качестве капитана динамовцев вывел Виталий Миколенко. 21-летний защитник стал вторым самым молодым капитаном в новейшей истории столичного клуба. А самым молодым остается нынешний вице-капитан Виктор Цыганков.

Удаление тура

Игра против «Львова» для команды Мирчи Луческу сложилась неожиданно очень тяжело. Почему «неожиданно»? Хотя бы потому, что в предыдущем туре в игре против «Колоса» львовяне предстали неорганизованной и обреченной командой. Но против «Динамо» подопечные Цецадзе держались на равных до 83-й минуты: именно тогда был удален Михоби. Вторая желтая карточка защитнику «Львова» не вызывает сомнений: он ударил рукой Цыганкова. Но нарушение было в штрафной площади гостей, стало быть, был повод назначить еще один пенальти в ворота Литовченко. Но арбитр Копиевский почему-то решил назначить штрафной в пользу «Львова».

Дебют тура



ФК Динамо

На 67-й минуте матча «Динамо» - «Львов» состоялось по-своему знаменательное событие. После длительного отсутствия, связанного с заграничными странствиями, за столичную команду сыграл Артем Кравец, поменявший Беньямина Вербича. Правда, запомниться хоть чем-то созидательным форварду «Динамо» так и не удалось. Сложилось впечатление, что Артем пока еще далек от своих оптимальных кондиций.

Разгром тура

На стадионе «Динамо» встречались соседи по турнирной таблице – «Олимпик» и «Минай». Причем на момент начала матча закарпатцы занимали шестое место, тогда как дончане – седьмое. Но именно хозяева поля в этой игре выступали в роли экзаменаторов. Команда Климовского одержала уверенную (по счету) победу 3:0, и львиная доля в этой победе, как и в прошлом туре, принадлежит форварду Шахабу, на счету которого дубль и ассист.



ФК Олимпик

Правда, справедливости ради нужно отметить, что «Олимпик» открыл счет не по правилам. После удара Шахаба мяч попал в Тейшейру, от которого залетел в ворота. В момент удара Максим находился в положении вне игры, однако арбитр встречи Александр Шандор взятие ворот «Миная» зафиксировал. Наверняка этот момент морально сломал гостей, которые в итоге пропустили еще дважды: уже без претензий к судьям.

Матч тура

В Запорожье встречались первая и третья команды по итогам минувшего чемпионата. Несмотря на то, что «Заря» сейчас «не та» - команда Скрипника проиграла два стартовых матча, луганцы смогли дать настоящий бой «Шахтеру». В этом поединке были голы на разный вкус, вратарские сэйвы и судейские ошибки, красивые атаки и каркасы ворот. Были и зрители на матче – почти две с половиной тысячи: рекорд на данный момент. Не оказалось в этой игре лишь победителя. После того, как в начале второго тайма гости сравняли счет усилиями Кривцова, «горняки» доминировали практически до финального свистка, но создать что-то по-настоящему опасное у ворот Шевченко не могли. Отлично сыграла защита «Зари». Да и «Шахтер» в последней фазе атаки не отличался особой изобретательностью. В итоге – боевая и закономерная ничья. Это первое очко «Зари» в новом сезоне. И первая потеря очков «Шахтером».

Пенальти тура

На 26-й минуте матча «Заря» - «Шахтер» арбитр поединка Романов назначил пенальти в ворота гостей. Решение арбитра вызвало протесты дончан. За что именно рефери указал на «точку», так и осталось загадкой. По идее, Степаненко сфолил против Кабаева, но даже телеповтор этого не подтвердил на все сто процентов. Тем не менее, Юрченко судейский приговор исполнил безукоризненно.

Гость тура

В качестве болельщика на «Славутич Арене» был бывший тренер «Зари» Юрий Вернидуб. Последним местом работы Юрия Николаевича был белорусский «Шахтер», который он покинул в конце лета. Сейчас тренер временно безработный. Был ли интерес Вернидуба-старшего к матчу профессиональным, или он зашел просто поболеть за своего сына – пока что неизвестно.

Цифры и факты. Важнейшие события 3-го тура УПЛ

Ассистент тура

Впервые в чемпионате страны за «Колос» сыграл опытнейший экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев. В отличие от матча против «Ариса», в котором 35-летний форвард играл лишь на атаку, не оттягиваясь в оборону, против «Руха» Селезнев сыграл полезнее. Евгений проделал большой объем работы, и черновой тоже. К тому же, в этом поединке «Селя» отметился первым результативным действием в новой команде: на его счету результативная передача на Морозко. Правда, в момент этой самой передачи нападающий, скорее всего, находился в офсайде. Однако арбитр матча Бондаренко гол засчитал. «Колос» в итоге победил 2:1.

Сборная тура