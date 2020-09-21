Цифры и факты. Важнейшие события 3-го тура УПЛ

Самые главные цифры и факты третьего тура УПЛ - в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» берет верх над «Львовом» в общем 5-й раз подряд (мячи 13-2), а на своем поле - 3-й (мячи 9-2).

Киевляне реализовывают 4-й пенальти кряду.

150-й матч в чемпионатах Украины в динамовских рядах проводит Сергей Сидорчук.



ФК Динамо. Виталий Миколенко

21-летний Виталий Миколенко становится 44-м и самым молодым после Виктора Цыганкова капитаном «Динамо» в УПЛ.

Владислав Супряга становится автором 10-го гола бело-синих в домашних баталиях с сине-золотыми.

«Львов», заработавший 5-ю «баранку» подряд (мячи 4-17), терпит 50-е поражение в элитном дивизионе.

Подопечные Георгия Цецадзе поднимают планку трех личных антирекордов, продлив безвыигрышную серию до 15 матчей (=6-9), общую с пропущенными голами - до 12, а гостевую - до 8.

«Шахтер» 3-й матч кряду не может одолеть «Зарю» (2 ничьи, 1 поражение).

Беспроигрышная серия горняков достигает 11 игр (+8=3).

Марлос, 3-й раз поразивший ворота черно-бело-красных, становится 8-м игроком, забившим 70 мячей за «Шахтер» за годы независимости (ЧУ - 56, КУ - 4, СК - 1, ЕК - 9).

23-й домашний поединок «Зари» с горняками впервые завершается миром. Более продолжительные безничейные серии на своем поле имели только «Динамо» и «Шахтер» в баталиях с «Черноморцем» - по 24 матча.

Владислав Кочергин становится автором 30-го гола луганчан во встречах с дончанами.

«Ворскла» повторяет личный рекорд 24-летней давности, стартовав с трех побед кряду.

Завершаются две затянувшиеся гостевые серии полтавчан - безвыигрышная и с пропущенными мячами, которые составили 13 игр. Последний раз бело-зеленые побеждали и оставались «сухими» на чужих полях 24 августа 2019 года - 3:0 с «Колосом».

Руслан Степанюк на 425-й минуте прерывает безголевую серию «Ворсклы» во встречах с «Александрией».

Давид Пуцлин становится автором 150-го гола команд Юрия Максимова в чемпионатах Украины.

«Александрия», прервавшая 4-матчевую победную серию над «Ворсклой», терпит 40-е поражение в родных стенах.

Завершается рекордная домашняя голевая серия подопечных Владимира Шарана, составившая 15 игр. Последний раз черно-желто-зеленые не забивали на своем поле 24 августа 2019 года - 0:3 с «Десной».

Александрийцы пропускают 12 матчей подряд.

«Десна» подписывает третью мировую кряду в гостях.

Первую игру в УПЛ после 11-летнего перерыва проводит защитник «Ингульца» Виталий Павлов. Последний раз он выходил на поле в элитном дивизионе 23 мая 2009 года в гостевом матче «Кривбасса», чьи ряды он тогда защищал» против «Металлиста». Более продолжительные паузы, чем у Павлова (11 лет 119 дней), имели в чемпионатах Украины только Денис Ковба и Александр Яковенко.

«Колос» прерывает 7-матчевую проигрышную серию на чужих полях.



ФК Колос

Подопечные Руслана Костышина поднимают планку трех личных рекордов, продлив голевую серию до 6 игр, общую безничейную - до 29, а гостевую - до 16.

Обновляют ковалевцы и один свой антирекорд, пропуская на выезде 16 встреч подряд.

«Мариуполь», впервые забив в гостях «Днепру-1», празднует первую победу над днепрянами на их поле.

Безничейная серия мариупольцев достигает 10 матчей (+7-3).

«Днепр-1» поднимает планку личного рекорда, забивая в родных стенах 12 игр кряду.

50-й матч в премьер-лиге в качестве капитана проводит Сергей Кравченко.

3-й раз поражает ворота оранжево-синих Алексей Хобленко.

«Олимпик» одерживает 30-ю победу на своем поле.

Иранец Шахиб Захеди становится представителем 30-й страны дальнего зарубежья, в том числе 1-й из Азии, чьи игроки делали дубль в УПЛ.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Андрей Гитченко, 100-й - Андрей Тотовицкий (оба - «Десна»), 50-й - Владислав Дубинчак («Днепр-1») и Сергей Литвиненко («Львов»), 1-й - Эрик Глиха, Владимир Заставный (оба - «Рух»), Илья Шевцов («Десна») и Алексей Шпак («Минай»).

В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Александр Бандура («Рух»), в 4-м - Сергей Литовченко («Львов») и Евгений Селезнев («Колос»), в 3-м - Вадим Парамонов, во 2-м - Юрий Климчук, Даниил Кондраков, Милош Стаменкович (все - «Рух»), Виктор Корниенко («Шахтер»), Владимир Крынский и Виталий Павлов (оба - «Ингулец»).

65-й мяч в премьер-лиге забивает Марлос, 50-й - Виктор Цыганков, 15-й - Владислав Кочергин, 10-й - Андрей Гитченко, 1-й - Ростислав Русин, Макс Челич (оба - во 2-й игре), Ника Сичинава (в 3-й), Артем Бондаренко (в 8-й) и Даниил Сагуткин (в 24-й).

1-й дубль в УПЛ делают Шахиб Захеди (в 26-м матче) и Евгений Морозко (в 30-м).

14-й пенальти из 15 реализовывает Сергей Цыганков, 6-й из 6 - Владлен Юрченко.

5-ю пенальтийскую дуэль из 16 выигрывает Евгений Волынец.

50-й мяч в чемпионатах Украины пропускает Владимир Крынский, 1-й - Андрей Попович (на 119-й минуте).

1-ю красную карточку в карьере зарабатывают Маруан Миуби (во 2-й игре) и Даниил Сагуткин (в 24-й).