Дмитрий Михайленко: некрасивый конец красивой истории

Свой путь в профессиональном футболе Дмитрий Михайленко начинал в «Днепре». Здесь он, по сути, заявил о себе в качестве игрока, что помогло хавбеку впоследствии перебраться в «Динамо», где за семь лет Михайленко выиграл одиннадцать трофеев, будучи напрямую причастным к «золотому» периоду киевлян в истории розыгрышей чемпионатов независимой Украины.

Тем символичнее оказалось то, что после завершения игровой карьеры Михайленко подался в тренеры именно в ставшую родной для него команду – «Днепр», где изначально работал с молодыми футболистами, и прослыл человеком, умеющим прекрасно находить общий язык с перспективными исполнителями. Когда летом 2016 года в отставку с поста главного тренера «Днепра» подал Мирон Маркевич, заявивший, что не видит больше смысла продолжать работать в этой должности, долгих сомнений в том, кто сменит одного из наиболее почтенных отечественных тренеров не возникало. В «Днепре» начали делать курс на существенное сокращение финансирования, а потому и на доверие собственной молодежи. В первую команду перевели перспективных Лунина, Вакулко, Баланюка, Кочергина, Лунева, Чеберко, Когута, Кожушко, Костышина-младшего и других. И кто, как не Михайленко, мог лучше всего найти общий язык с талантами академии «Днепра», быть авторитетом для них и заставлять развиваться каждый день.

Но сезон-2016/17 в УПЛ стал настоящей катастрофой для «Днепра» и вовсе не из-за отсутствия опыта самостоятельной тренерской работы на наивысшем уровне у Дмитрия Михайленко. Наоборот, молодой специалист показал, что имеет интересные взгляды на развитие футбола, и пытается научить молодежь действительно играть, а не мучить себя и соперника на поле, а зрителей на трибунах и у телеэкранов. В 32 турах «Днепр» добыл 8 побед при 13 ничьих и 11 поражениях. Этого вполне хватило бы, чтобы спокойно сохранить прописку в элите, если бы «днепрян» не преследовал шлейф наказаний за нежелание платить по долгам. В итоге к финишу сезона «Днепр» пришел с «-24» очками в пассиве, которые образовались вовсе не по вине футболистов и тренерского штаба. Фактически на том и завершилась славная история славного клуба с более чем столетней историей…

Но бросать начатое Михайленко не стал. Он принял предложение возглавить новосозданный «Днепр-1», в котором оказалась часть его прежних подопечных по «Днепру», но в целом тренеру предстояло построить уже абсолютно новый коллектив. Задачи были просты – за два сезона обеспечить возвращение клуба из Днепра в элиту украинского футбола. И Михайленко блестяще с этим справился, выиграв группу Б во Второй лиге, а затем и уверенно добыв «золото» по итогам сезона в Первой лиге. Причем, два сезона кряду «Днепр-1», будучи представителем низших лиг, добирался до полуфинальной стадии Кубка Украины, где уступал дорогу лишь двум признанным грандам отечественного футбола – «Динамо» и «Шахтеру».

За этот период работа Михайленко в «Днепре-1» находила исключительно комплиментарные отзывы в прессе и болельщицкой среде. Даже фанаты истинного «Днепра», которые не приняли появление в их городе спортивного клуба с единичкой в названии, понимали, что Михайленко подался в этот коллектив исключительно в желании прогрессировать и развивать местный футбол. Иной мотивации и быть не могло, ведь молодой коуч после неплохого дебюта и фактического развала «Днепра» мог претендовать и на куда более престижный вариант, нежели переход сразу во Вторую лигу. Но Михайленко не дрогнул, и добился успехов.

Возвращение футбольного Днепра на карту Украины воспринималось многими, как начало чего-то нового. Кто-то верил, что «Днепр-1» через сезон-другой в УПЛ дорастет до уровня серьезного конкурента для «Шахтера» и «Динамо», но в целом подавляющее большинство болельщиков не сомневалось, что «днепряне» сумеют в премьерном сезоне в элите добыть путевку в еврокубки, тем более, что теперешний уровень конкуренции в УПЛ далеко не столь серьезен, как лет 7-8 назад…

И начало в УПЛ-2019/20 было в целом неплохим. К 8-му туру «Днепр-1» оказался на 6-й строчке в турнирной таблице, но затем волею календаря команде Михайленко пришлось подряд сыграть против «Динамо» и «Шахтера». Оба эти матча «днепряне» проиграли с одинаковым счетом 0:2, после чего угодили в довольно затяжной кризис, добыв в 9 матчах лишь 2 победы при 2 ничьих и сразу 4 поражениях, причем двух весьма болезненных – 1:4 – от «Зари» дома и 0:4 от «Колоса» на выезде. Вернуться в верхнюю «шестерку» команде Михайленко не помогла даже блестящая сенсационная победа над «Динамо» (3:1) в 20-м туре…

Впрочем, шанс на еврокубки у «Днепра-1» оставался даже в нижней «шестерке». Подопечные Михайленко выполнили обязательную программу, финишировав седьмыми по результатам регулярной части сезона, а вот в еврокубковом плей-офф снова неожиданно провалились там, где этого от них никто не ждал. И снова обидчиком «днепрян» выступил «Колос», разбивший команду Михайленко в пух и прах – 4:1. Причем наставником команды-соперницы, фактически отобравшей у «Днепра-1» еврокубковую путевку, является прекрасный знакомый Михайленко по совместным выступлениям за «Днепр» Руслан Костышин. Вот такие повороты судьбы…

Очевидно, что простить «пролет» мимо еврокубков руководство «Днепра-1» Михайленко не смогло. Оно и понятно: зимой «днепряне» были едва ли не самым активным игроком на отечественном трансферном рынке, потратившись на подписание сразу пятерых новичков – Адамюка, Сватка, Тейлора, Ди Франко и Цурикова. Подобные затраты говорили об одном: от команды Михайленко ждут выхода в Лигу Европы. Поэтому, когда это не произошло, в прессе резонно начали распространяться слухи о вероятном увольнении тренера.

Наиболее явным претендентом на то, чтобы возглавить «Днепр-1» в межсезонье назывался коуч «Зари» Виктор Скрипник. Поговаривали, что этот тренер уже обо всем договорился с исполнительным директором «днепрян» Андреем Русолом, а «Заря» якобы согласовала приход на тренерский мостик покинувшего «Мариуполь» Александра Бабича, но в итоге в самый последний момент финальный штрих в этой истории так и не был поставлен. По довольно странным причинам боссы «Днепра-1» и «Зари» все переиграли, оставив и Михайленко, и Скрипника на прежних должностях.

Как показал старт УПЛ-2020/21 подобные кадровые лже-пертурбации негативно сказались, как на тренере «Днепра-1», так и на его коллеге из «Зари». И если вокруг Скрипника досужие домыслы об отставке пока не витают, то Михайленко почувствовал подобный пресс уже после стартовой фактически домашней ничьей с новичком турнира «Ингульцом» (1:1). Матч, в котором «днепряне» создали значительно больше соперника (по ожидаемым голам существенный перевес в пользу «Днепра-1» - 2,24:0,76) завершился безалаберной потерей очков, а Михайленко заговорил о необходимости новых трансферов.

В итоге к третьему туру «Днепр-1» сумел подписать экс-бека «Днепра» Дугласа, который не имел полноценной игровой практики с начала года, когда покинул «Шапекоэнсе», и вернул в команду вновь на правах аренды Сергея Булецу, но наладить игровой механизм, который вдруг начал существенно сбоить, Михайленко так и не удалось, даже несмотря на паузу, вызванную проведением международных матчей.

Неудивительно, что после домашнего поражения от «Мариуполя» (1:2) в 3-м туре Михайленко заявил об уходе в отставку. Фактически еще до этой игры тренер осознал, что его дни в команде сочтены. В прессе до неприличия много говорилось об интересе руководства «Днепра-1» к сотрудничеству с экс-коучем «Карпат» Игорем Йовичевичем, а несколько позднее – и о якобы желании назначить преемником Михайленко бывшего наставника донецкого «Металлурга» Сергея Ташуева.

Вместе с Михайленко из «Днепра-1» уходит существенная часть истории этого пока еще очень молодого, но уже столь амбициозного клуба. Дело в том, что этот тренер был с командой фактически с самого первого дня, и прошел с ней непростой путь от Второй лиги до команды, которую все считают одним из непременных претендентов на зону Лиги Европы. Было бы очень логично и красиво, если бы именно Михайленко, как, к примеру, Костышин в «Колосе», вывел команду в еврокубки, но судьба распорядилась иначе.

История сотрудничества «Днепра-1» и Дмитрия Михайленко, которая так красиво начиналась, получила совсем некрасивое завершение. Теперь каждая сторона пойдет своей дорогой. «Днепряне» всенепременно попытаются зацепиться все же за еврокубки на следующий сезон, а Михайленко… Почему-то кажется, что этот специалист какое-то время должен побыть вне футбола, чтобы как следует переварить накопленный информационный сгусток, сделать выводы из проделанной работы, а затем вернуться еще более сильным и грамотным специалистом.

Когда-то футболист Дмитрий Михайленко, делавший первые серьезные шаги в «Днепре», дорос до уровня киевского «Динамо» и сборной Украины. Кто знает, быть может, тренеру Дмитрию Михайленко когда-то тоже покорятся подобные, или даже еще более серьезные вершины, и тогда в «Днепре-1» еще пожалеют, что не проявили чуть больше терпения и не оказали поддержки наставнику в нужный момент…