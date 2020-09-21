Вест Хэм отказался от идеи подписания Матвиенко

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес отказался от идеи подписания центрального защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко, сообщает HITC со ссылкой на Daily Star.
Вместо Матвиенко «Вест Хэм» попробует договориться с «Бешикташем» о переходе экс-центрбека «Динамо» Домагоя Виды, по которому собирается вскоре начать переговоры.
В то же время интерес к Матвиенко по-прежнему сохраняют три клуба АПЛ – «Лидс», «Вулверхэмптон» и «Эвертон».
Напомним, ранее сообщалось, что Матвиенко является приоритетной трансферной целью для «Вест Хэма», а интерес клуба к подписанию украинца подтверждал сам Мойес.
Источник — HITC
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Все очень просто, цена вопроса. ЗП как в ШД ему не дадут, плюс финансовая ситуация у Вест Хэма не очень сейчас, поэтому многие эксперты из Англии говорят, что продовать Ярмоленко в Китай нужно, что бы заработать, хотя болельщики его считают одним из лучших.
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