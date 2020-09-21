Вест Хэм отказался от идеи подписания Матвиенко

Такое решение принял наставник «молотобойцев» Дэвид Мойес

  • 21.09.2020 12:03
  • 1024 просмотра
  • 3 комментария
Вест Хэм отказался от идеи подписания Матвиенко
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес отказался от идеи подписания центрального защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко, сообщает HITC со ссылкой на Daily Star.

Вместо Матвиенко «Вест Хэм» попробует договориться с «Бешикташем» о переходе экс-центрбека «Динамо» Домагоя Виды, по которому собирается вскоре начать переговоры.

В то же время интерес к Матвиенко по-прежнему сохраняют три клуба АПЛ – «Лидс», «Вулверхэмптон» и «Эвертон».

Напомним, ранее сообщалось, что Матвиенко является приоритетной трансферной целью для «Вест Хэма», а интерес клуба к подписанию украинца подтверждал сам Мойес.

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Источник — HITC

(8 голосов)

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Комментарии
    Ilya
    online
      Ilya , 21.09.2020 12:36
    -1
    Сергей 1, 21.09.2020 12:17
    Наверное посмотрели в деле это палено
    То ли дело бревно Супряга, вся Италия в охоте за ним.
    Все очень просто, цена вопроса. ЗП как в ШД ему не дадут, плюс финансовая ситуация у Вест Хэма не очень сейчас, поэтому многие эксперты из Англии говорят, что продовать Ярмоленко в Китай нужно, что бы заработать, хотя болельщики его считают одним из лучших.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 12:27
    +2
    Ніхто його не купить. Забудьте.
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    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 21.09.2020 12:17
    +3
    Наверное посмотрели в деле это палено
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    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 21.09.2020 12:17
    +3
    Наверное посмотрели в деле это палено
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 12:27
    +2
    Ніхто його не купить. Забудьте.
    Ссылка
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