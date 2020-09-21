Вест Хэм отказался от идеи подписания Матвиенко

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес отказался от идеи подписания центрального защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко, сообщает HITC со ссылкой на Daily Star.

Вместо Матвиенко «Вест Хэм» попробует договориться с «Бешикташем» о переходе экс-центрбека «Динамо» Домагоя Виды, по которому собирается вскоре начать переговоры.

В то же время интерес к Матвиенко по-прежнему сохраняют три клуба АПЛ – «Лидс», «Вулверхэмптон» и «Эвертон».

Напомним, ранее сообщалось, что Матвиенко является приоритетной трансферной целью для «Вест Хэма», а интерес клуба к подписанию украинца подтверждал сам Мойес.