Главный тренер Вест Хэма подтвердил интерес к Матвиенко

Но приоритетным вариантом для усиления защиты является Джеймс Тарковски из «Бернли»

  • 12.09.2020 09:25
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  • 1 комментарий
Главный тренер Вест Хэма подтвердил интерес к Матвиенко
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Центральный защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко не является приоритетной трансферной целью для «Вест Хэма». Об этом сообщил The Telegraph с отсылкой на слова главного тренера Дэвида Мойеса.

Наставник «молотобойцев» заявил, что приоритетным вариантов для его команды является Джеймс Тарковски. Но если «Бернли» запросит за своего защитника 50 миллионов фунтов, они не смогут себе позволить такой трансфер и рассмотрят альтернативный вариант - Матвиенко.

Недавно «Вест Хэм» продал Грейди Диангана, а вырученные от сделки 20 миллионов планирует направить на покупку защитника. «Вест Хэм» предложил за Тарковски 30 млн фунтов, тогда как Transfermarkt оценивает 27-летнего англичанина в 20 млн.

Впрочем, руководство «Шахтера» тоже не собирается продавать Матвиенко за небольшую сумму. Клуб готов рассмотреть предложения начиная с 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Матвиенко готов перебраться в другой клуб АПЛ – «Лидс Юнайтед».

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Источник — The Telegraph

(1 голос)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 12.09.2020 09:43
    0
    Заберай меня скорей, увози за 100 морей
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 12.09.2020 09:43
    0
    Заберай меня скорей, увози за 100 морей
    Ссылка
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