Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мне очень приятно вернуться в свою родную страну»

Нападающий «Колоса» Евгений Селезнев прокомментировал победу над «Рухом» (2:1) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«Эмоции пока положительные. Я очень хорошо себя чувствую. Мы во Львове, и мы общаемся сейчас на украинском языке! Мне очень приятно вернуться в свою родную страну. И я сказал на представлении в «Колосе», что хочу побить рекорд по голам.

И мне приятно, что наша команда выиграла 2:1, и это очень важно для нас, важные три очка. И мне приятно это чувствовать как игроку нашего клуба.

Мне очень приятно, что болельщики пришли смотреть матч чемпионата Украины, и я могу только пригласить всех каждую игру посещать наш футбол. Такая атмосфера очень приятная и футболистам, и президентам, и болельщикам», - сказал Селезнев.