Игроки и персонал Колоса после победы над Арисом побывали на горе Афон

Увиденное произвело сильное впечатление на украинскую команду

  • 20.09.2020 11:50
  • 590 просмотров
  • 1 комментарий
Игроки и персонал Колоса после победы над Арисом побывали на горе Афон
© ФК Колос

На поединок третьего тура чемпионата УПЛ с «Рухом» футболисты «Колоса» прилетели во Львов 19 сентября прямо из Салоников, где в минувший четверг украинская команда обыграла в Лиге Европы греческий «Арис». О том, почему делегация «Колоса» задержалась в Греции, рассказал главный тренер ковалевцев Руслан Костышин.

«Согласно предписаниям УЕФА, для перелетов участники еврокубков могут пользоваться только чартерными рейсами, поэтому, учитывая нынешнюю непростую карантинную обстановку, мы решили остаться в Греции и уже оттуда непосредственно отправиться во Львов.

Как воспользовались свободным временем в Салониках? Основное внимание сосредоточили на восстановительных процедурах, также благодаря президенту ФК «Колос» Андрею Засухе мы побывали в святом месте – на горе Афон. Увиденное произвело сильное впечатление. Море видели разве что с окна автобуса.

Что касается победы над «Арисом», то не хочется никого выделять. Ребята выполнили установку, мы были сильны командой. Сейчас все мысли о воскресном матче с «Рухом», а уже затем займемся подготовкой к очередному противостоянию в Лиге Европы – с хорватской «Риекой», – сказал Костышин.

Напомним, матч третьего раунда квалификации Лиги Европы «Риека» - «Колос» состоится в следующий четверг, 24 сентября. Во втором раунде квалификации «Колос» обыграл греческий «Арис» со счетом 2:1.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Vit18
    online
      Vit18, 20.09.2020 12:07
    0
    Сподіваюся кацапською вірою там не заразилися
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 20.09.2020 12:07
    0
    Сподіваюся кацапською вірою там не заразилися
    Ссылка
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