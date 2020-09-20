Игроки и персонал Колоса после победы над Арисом побывали на горе Афон

На поединок третьего тура чемпионата УПЛ с «Рухом» футболисты «Колоса» прилетели во Львов 19 сентября прямо из Салоников, где в минувший четверг украинская команда обыграла в Лиге Европы греческий «Арис». О том, почему делегация «Колоса» задержалась в Греции, рассказал главный тренер ковалевцев Руслан Костышин.

«Согласно предписаниям УЕФА, для перелетов участники еврокубков могут пользоваться только чартерными рейсами, поэтому, учитывая нынешнюю непростую карантинную обстановку, мы решили остаться в Греции и уже оттуда непосредственно отправиться во Львов.

Как воспользовались свободным временем в Салониках? Основное внимание сосредоточили на восстановительных процедурах, также благодаря президенту ФК «Колос» Андрею Засухе мы побывали в святом месте – на горе Афон. Увиденное произвело сильное впечатление. Море видели разве что с окна автобуса.

Что касается победы над «Арисом», то не хочется никого выделять. Ребята выполнили установку, мы были сильны командой. Сейчас все мысли о воскресном матче с «Рухом», а уже затем займемся подготовкой к очередному противостоянию в Лиге Европы – с хорватской «Риекой», – сказал Костышин.

Напомним, матч третьего раунда квалификации Лиги Европы «Риека» - «Колос» состоится в следующий четверг, 24 сентября. Во втором раунде квалификации «Колос» обыграл греческий «Арис» со счетом 2:1.