СТУПАР: «Против Буяльского и Супряги фолили одновременно. Это пенальти»

Специалист считает, что арбитру нужно были обратить внимание на нарушение в штрафной площади

  • 20.09.2020 10:18
  • 1887 просмотров
  • 2 комментария
СТУПАР: «Против Буяльского и Супряги фолили одновременно. Это пенальти»
© ФК Динамо Киев

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар считает, что в моменте со штрафным ударом, с которого Шапаренко забил победный гол «Динамо» в матче третьего тура УПЛ против «Львова» (3:1), не все было так просто.
 
«Состоялась хорошая атака «Динамо», Супряга обыгрался с Буяльским, нападающий открылся в штрафной, а Клименчук дернул его за руку, после чего тот потерял координацию движений и завалился на газон. В то же время против Буяльского был фол со стороны Челича. То есть два нарушения правил произошли одновременно, но против Супряги – в штрафной площадке. А значит, надо было назначать одиннадцатиметровый. Думаю, если бы был ВАР, то Копиевский отменил бы штрафной удар и назначил бы пенальти», – сказал судейский эксперт.
 
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Источник — UA-Football

(4 голоса)

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Комментарии
    Николай Коваленко
    online
      Николай Коваленко, 20.09.2020 10:56
    +2
    Forever_young_12, 20.09.2020 10:45
    Против Буяльского и Супряги фолили одновременно. Это ДВА пенальти сразу, причём одно за другим
    "Умненький" ты наш😂, иди в эксперды к Денисову, там таких пруд пруди.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 20.09.2020 10:45
    -6
    Против Буяльского и Супряги фолили одновременно. Это ДВА пенальти сразу, причём одно за другим
    Ссылка
    Николай Коваленко
    online
      Николай Коваленко, 20.09.2020 10:56
    +2
    Forever_young_12, 20.09.2020 10:45
    Против Буяльского и Супряги фолили одновременно. Это ДВА пенальти сразу, причём одно за другим
    "Умненький" ты наш😂, иди в эксперды к Денисову, там таких пруд пруди.
    Ссылка
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