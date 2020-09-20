СТУПАР: «Против Буяльского и Супряги фолили одновременно. Это пенальти»

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар считает, что в моменте со штрафным ударом, с которого Шапаренко забил победный гол «Динамо» в матче третьего тура УПЛ против «Львова» (3:1), не все было так просто.



«Состоялась хорошая атака «Динамо», Супряга обыгрался с Буяльским, нападающий открылся в штрафной, а Клименчук дернул его за руку, после чего тот потерял координацию движений и завалился на газон. В то же время против Буяльского был фол со стороны Челича. То есть два нарушения правил произошли одновременно, но против Супряги – в штрафной площадке. А значит, надо было назначать одиннадцатиметровый. Думаю, если бы был ВАР, то Копиевский отменил бы штрафной удар и назначил бы пенальти», – сказал судейский эксперт.



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