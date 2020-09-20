СТУПАР: «Почему назначили штрафной для Львова, а не пенальти для Динамо?»

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мнением о судействе в матче 3-го тура УПЛ «Динамо» – «Львов» (3:1).
Отметим, что наиболее загадочным решением арбитра стало удаление защитника гостей Михоуби за отмашку против Цыганкова (вторая желтая), после чего в штрафной площади «Львова» был назначен не пенальти, а штрафной удар в сторону ворот «Динамо».
«Михоуби заслуживал обе желтые карточки. Сначала он мешал Бущану вводить мяч в игру, за что и был наказан. А потом отмахнулся от Цыганкова в своей штрафной. Но Копиевский этого не видел – это однозначно. Потому что он контролировал ход поединка, следил за тем, как атаковало «Динамо» и мячом владел Шапаренко.
Свисток прозвучал тогда, когда львовяне выбили мяч. Копиевский подошел к Михоуби и Цыганкову, напомнил защитнику «Львова», что он рукой фолил против оппонента и наказал его второй желтой. Но почему назначил штрафной в направлении ворот «Динамо», а не одиннадцатиметровый в ворота «Львова«? Этому нет объяснений. Если Копиевский считал, что ситуацию спровоцировал Цыганков, то по желтой карточке должны были получить оба игроков. Но этого не случилось. Версия такова, что арбитр в поле принял решение о наказании Михоуби на основе подсказки ассистента. Но почему они запутали ситуацию так, что заслуженную вторую желтую получил игрок «Львова», а штрафной был назначен в сторону ворот «Динамо», непонятно, - сказал Мирослав Ступар.
Источник — UA-Football
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Так что , обсудим матч вчерашний , и чем судья помог Динамо -или сольешься ?
Да , не только , но если поговорить, покопаться , то в 90%, за личиной очередного львовянина, днепрянина и т,д, который в тупую хейтит Динамо - скрывается обиженный крот
кончіне дирнамо... суддя заробив у суркіса шубу, це ганьба!
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ZAKARPATFAN, 19.09.2020 21:18 +3
Это позор и скандал на всю Украину, друзья
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Al Zolo
ONLINE
Al Zolo, 19.09.2020 21:17 +4
Шубы летят судейкам
——————————
serge_kr
serge_kr, 19.09.2020 21:16 +3
Такого позора судейского еще не было, опять шубы
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janu0320, 19.09.2020 21:14 0
тянут дрисняму
mayakovskiy1
ONLINE
mayakovskiy1, 19.09.2020 21:13 +4
ааааа)))) Убогие. Судьишка в шубе
—————-
И так вот шайка недоразвитых с ветки онлайна
Интересно , у кого то из них хватит мужества вылезти сейчас и сказать « а чем конкретно судья помог Динамо?
Или бурбас приказал по норма сидеть ?
кончіне дирнамо... суддя заробив у суркіса шубу, це ганьба!
—————————
ZAKARPATFAN, 19.09.2020 21:18 +3
Это позор и скандал на всю Украину, друзья
——————————
Al Zolo
ONLINE
Al Zolo, 19.09.2020 21:17 +4
Шубы летят судейкам
——————————
serge_kr
serge_kr, 19.09.2020 21:16 +3
Такого позора судейского еще не было, опять шубы
————————-
janu0320, 19.09.2020 21:14 0
тянут дрисняму
mayakovskiy1
ONLINE
mayakovskiy1, 19.09.2020 21:13 +4
ааааа)))) Убогие. Судьишка в шубе
—————-
И так вот шайка недоразвитых с ветки онлайна
Интересно , у кого то из них хватит мужества вылезти сейчас и сказать « а чем конкретно судья помог Динамо?
Или бурбас приказал по норма сидеть ?
Раскладс поручик, раскладс...
А вообще да , похоже было на пенку
Разложил всё по полочкам, но игра окончена.
Разложил всё по полочкам, но игра окончена.
кончіне дирнамо... суддя заробив у суркіса шубу, це ганьба!
—————————
ZAKARPATFAN, 19.09.2020 21:18 +3
Это позор и скандал на всю Украину, друзья
——————————
Al Zolo
ONLINE
Al Zolo, 19.09.2020 21:17 +4
Шубы летят судейкам
——————————
serge_kr
serge_kr, 19.09.2020 21:16 +3
Такого позора судейского еще не было, опять шубы
————————-
janu0320, 19.09.2020 21:14 0
тянут дрисняму
mayakovskiy1
ONLINE
mayakovskiy1, 19.09.2020 21:13 +4
ааааа)))) Убогие. Судьишка в шубе
—————-
И так вот шайка недоразвитых с ветки онлайна
Интересно , у кого то из них хватит мужества вылезти сейчас и сказать « а чем конкретно судья помог Динамо?
Или бурбас приказал по норма сидеть ?
Так что , обсудим матч вчерашний , и чем судья помог Динамо -или сольешься ?
А вообще да , похоже было на пенку
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