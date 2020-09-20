СТУПАР: «Почему назначили штрафной для Львова, а не пенальти для Динамо?»

Экс-арбитр ФИФА попытался найти объяснение загадочному решению Виктора Копиевского

  • 20.09.2020 09:34
  • 6394 просмотра
  • 18 комментариев
СТУПАР: «Почему назначили штрафной для Львова, а не пенальти для Динамо?»
© ФК Динамо Киев

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мнением о судействе в матче 3-го тура УПЛ «Динамо» – «Львов» (3:1).

Отметим, что наиболее загадочным решением арбитра стало удаление защитника гостей Михоуби за отмашку против Цыганкова (вторая желтая), после чего в штрафной площади «Львова» был назначен не пенальти, а штрафной удар в сторону ворот «Динамо».
 
«Михоуби заслуживал обе желтые карточки. Сначала он мешал Бущану вводить мяч в игру, за что и был наказан. А потом отмахнулся от Цыганкова в своей штрафной. Но Копиевский этого не видел – это однозначно. Потому что он контролировал ход поединка, следил за тем, как атаковало «Динамо» и мячом владел Шапаренко.
 
Свисток прозвучал тогда, когда львовяне выбили мяч. Копиевский подошел к Михоуби и Цыганкову, напомнил защитнику «Львова», что он рукой фолил против оппонента и наказал его второй желтой. Но почему назначил штрафной в направлении ворот «Динамо», а не одиннадцатиметровый в ворота «Львова«? Этому нет объяснений. Если Копиевский считал, что ситуацию спровоцировал Цыганков, то по желтой карточке должны были получить оба игроков. Но этого не случилось. Версия такова, что арбитр в поле принял решение о наказании Михоуби на основе подсказки ассистента. Но почему они запутали ситуацию так, что заслуженную вторую желтую получил игрок «Львова», а штрафной был назначен в сторону ворот «Динамо», непонятно, - сказал Мирослав Ступар.

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Источник — UA-Football

(11 голосов)

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Комментарии
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 20.09.2020 11:05
    0
    Predator, 20.09.2020 10:25
    шубы решают. кто больше дает тот и прав. позорники галимые
    Это ты , мразь лугандонская, о трёх пенальти поставленных для Шахтера в ворота Колоса ... бамбасянские позорники там проявили себя во всей красе 🤮🤮🤮
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 20.09.2020 10:30
    -1
    Vyacheslav Kruts, 20.09.2020 10:23
    Я также непонимаю,действительно 2 рая жолтая была но почему штрафной в сторону Динамо?какаято загадка,или судья букварь скурил.
    А это притензии к судье. 10 игроков еще бы было не поражение - выстояли, а отказ пенальти... вот тут показывает на кого работает судьи, кому выгоднее лишить мелкими огрехами результата победного. После удаления оставалось сыграть какие-то 10 минут все шансы имели выстоять
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.09.2020 10:27
    +1
    Predator, 20.09.2020 10:25
    шубы решают. кто больше дает тот и прав. позорники галимые
    О , я тебя клована забыл в список добавить
    Так что , обсудим матч вчерашний , и чем судья помог Динамо -или сольешься ?
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 20.09.2020 10:25
    -4
    шубы решают. кто больше дает тот и прав. позорники галимые
    Ссылка
    Vyacheslav Kruts
      Vyacheslav Kruts, 20.09.2020 10:23
    +2
    Я также непонимаю,действительно 2 рая жолтая была но почему штрафной в сторону Динамо?какаято загадка,или судья букварь скурил.
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 20.09.2020 10:21
    -1
    Alexander Киев, 20.09.2020 10:13
    Вот и яркий пример, под статьей о ДК, ты начинаешь " выс*рать " свой маразм. Но, причем тут он? Лечись, дятел. Нет смысла с больным контактировать
    Так на то кроты и слепы,маразм то что они обсырают клуб динамо ноют что их не любят за заслуги. А как у вас любить как уважать Если вы не Цените клуб заработавший право представлять в Лиге ЧемпионовУкраину 2 клубами. Вот показатель твоего маразма! Не ждите от людей хороших слов уважение воспитатели подлого Срна, Луиски и после продажи игроков в Рашу.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.09.2020 10:19
    -1
    Alexander Киев, 20.09.2020 10:01
    Фанатики Динамо, почему вы так переживаете за мнение и комментарии болельщиков Шахтера? Если видите что кто-то против Динамо болеет - вы сразу их приписываете к болельщикам ШД. И начинаются сопли " Ахметов все купил! У вас денег много, судью купили и тд. " - включите мозги, не только болельщики ШД против вас
    Старая заезжанная бурбасовская пластинка
    Да , не только , но если поговорить, покопаться , то в 90%, за личиной очередного львовянина, днепрянина и т,д, который в тупую хейтит Динамо - скрывается обиженный крот
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.09.2020 10:18
    +1
    Andre066, 20.09.2020 09:57
    Молодец,они нервы берегут перед боевой Зорькой,это покруче Колоса. И тут им и 5 пенальтей могут не помочь
    Да , Заря обычно даёт бой гранду всея Мариуполя. Надеюсь сегодня будет также
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.09.2020 10:13
    -1
    Andre066, 20.09.2020 10:09
    Клоун а ты что думаешь против Шахтаря лишь динамовские фанаты с Киева? Рассмешил вы и Львов и Одесу и Днепр своим бомжовскими перелетами уже прилично достали. Даже луганчане ваши соседи до задницы ваш телевизионный пул с кротоналом.
    Вот и яркий пример, под статьей о ДК, ты начинаешь " выс*рать " свой маразм. Но, причем тут он? Лечись, дятел. Нет смысла с больным контактировать
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 20.09.2020 10:09
    -1
    Alexander Киев, 20.09.2020 10:01
    Фанатики Динамо, почему вы так переживаете за мнение и комментарии болельщиков Шахтера? Если видите что кто-то против Динамо болеет - вы сразу их приписываете к болельщикам ШД. И начинаются сопли " Ахметов все купил! У вас денег много, судью купили и тд. " - включите мозги, не только болельщики ШД против вас
    Клоун а ты что думаешь против Шахтаря лишь динамовские фанаты с Киева? Рассмешил вы и Львов и Одесу и Днепр своим бомжовскими перелетами уже прилично достали. Даже луганчане ваши соседи до задницы ваш телевизионный пул с кротоналом.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.09.2020 10:01
    -5
    Фанатики Динамо, почему вы так переживаете за мнение и комментарии болельщиков Шахтера? Если видите что кто-то против Динамо болеет - вы сразу их приписываете к болельщикам ШД. И начинаются сопли " Ахметов все купил! У вас денег много, судью купили и тд. " - включите мозги, не только болельщики ШД против вас
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 20.09.2020 09:59
    +3
    🤣🤣😌Бедные бамбасяне , а они так надеялись хоть как то реабилитироваться в собственных глазах за счёт киевлян после двух левых пенальти в матче с Колосом 🤣🤣 а слова Ступара для них как серпом по микроскопическим тестикулам слепого животного ..))) оказывается не просто пенальти у давление были , а Копиевский ещё один одиннадцатиметровый в ворота Львова задал по старой павелковской привычке 🤣🤣🤣 Бедняга Закарпатфан - его неоттягощенный интеллект мозг сею информацию может не выдержать .
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 20.09.2020 09:57
    -3
    jekаfunny, 20.09.2020 09:45
    PFCLviv, 19.09.2020 21:21 -3
    кончіне дирнамо... суддя заробив у суркіса шубу, це ганьба!
    —————————
    ZAKARPATFAN, 19.09.2020 21:18 +3
    Это позор и скандал на всю Украину, друзья
    ——————————
    Al Zolo
    ONLINE
    Al Zolo, 19.09.2020 21:17 +4
    Шубы летят судейкам
    ——————————
    serge_kr
    serge_kr, 19.09.2020 21:16 +3
    Такого позора судейского еще не было, опять шубы
    ————————-
    janu0320, 19.09.2020 21:14 0
    тянут дрисняму
    mayakovskiy1
    ONLINE
    mayakovskiy1, 19.09.2020 21:13 +4
    ааааа)))) Убогие. Судьишка в шубе
    —————-
    И так вот шайка недоразвитых с ветки онлайна
    Интересно , у кого то из них хватит мужества вылезти сейчас и сказать « а чем конкретно судья помог Динамо?
    Или бурбас приказал по норма сидеть ?
    Молодец,они нервы берегут перед боевой Зорькой,это покруче Колоса. И тут им и 5 пенальтей могут не помочь
    Ссылка
    Вячеслав Середа
    online
      Вячеслав Середа, 20.09.2020 09:46
    -11
    Ступар старый маразматичный пердун из прошлого века. Всё пытается учить молодых как нужно судить. Как по мне Копиевский отсудил хорошо. И какой там может быть пенальти за толкотню без мяча да еще похоже после свистка.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.09.2020 09:45
    +2
    PFCLviv, 19.09.2020 21:21 -3
    кончіне дирнамо... суддя заробив у суркіса шубу, це ганьба!
    —————————
    ZAKARPATFAN, 19.09.2020 21:18 +3
    Это позор и скандал на всю Украину, друзья
    ——————————
    Al Zolo
    ONLINE
    Al Zolo, 19.09.2020 21:17 +4
    Шубы летят судейкам
    ——————————
    serge_kr
    serge_kr, 19.09.2020 21:16 +3
    Такого позора судейского еще не было, опять шубы
    ————————-
    janu0320, 19.09.2020 21:14 0
    тянут дрисняму
    mayakovskiy1
    ONLINE
    mayakovskiy1, 19.09.2020 21:13 +4
    ааааа)))) Убогие. Судьишка в шубе
    —————-
    И так вот шайка недоразвитых с ветки онлайна
    Интересно , у кого то из них хватит мужества вылезти сейчас и сказать « а чем конкретно судья помог Динамо?
    Или бурбас приказал по норма сидеть ?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.09.2020 09:43
    -2
    Почему мой козырный туз не сыграл?
    Раскладс поручик, раскладс...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.09.2020 09:39
    +1
    Потому что бы тогда ржавые шизофреники взрывами своих пуканов , столкнули бы планету с орбиты
    А вообще да , похоже было на пенку
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 09:38
    +6
    С арбитром ФИФА трудно спорить...
    Разложил всё по полочкам, но игра окончена.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 09:38
    +6
    С арбитром ФИФА трудно спорить...
    Разложил всё по полочкам, но игра окончена.
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 20.09.2020 09:59
    +3
    🤣🤣😌Бедные бамбасяне , а они так надеялись хоть как то реабилитироваться в собственных глазах за счёт киевлян после двух левых пенальти в матче с Колосом 🤣🤣 а слова Ступара для них как серпом по микроскопическим тестикулам слепого животного ..))) оказывается не просто пенальти у давление были , а Копиевский ещё один одиннадцатиметровый в ворота Львова задал по старой павелковской привычке 🤣🤣🤣 Бедняга Закарпатфан - его неоттягощенный интеллект мозг сею информацию может не выдержать .
    Ссылка
    Vyacheslav Kruts
      Vyacheslav Kruts, 20.09.2020 10:23
    +2
    Я также непонимаю,действительно 2 рая жолтая была но почему штрафной в сторону Динамо?какаято загадка,или судья букварь скурил.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.09.2020 09:45
    +2
    PFCLviv, 19.09.2020 21:21 -3
    кончіне дирнамо... суддя заробив у суркіса шубу, це ганьба!
    —————————
    ZAKARPATFAN, 19.09.2020 21:18 +3
    Это позор и скандал на всю Украину, друзья
    ——————————
    Al Zolo
    ONLINE
    Al Zolo, 19.09.2020 21:17 +4
    Шубы летят судейкам
    ——————————
    serge_kr
    serge_kr, 19.09.2020 21:16 +3
    Такого позора судейского еще не было, опять шубы
    ————————-
    janu0320, 19.09.2020 21:14 0
    тянут дрисняму
    mayakovskiy1
    ONLINE
    mayakovskiy1, 19.09.2020 21:13 +4
    ааааа)))) Убогие. Судьишка в шубе
    —————-
    И так вот шайка недоразвитых с ветки онлайна
    Интересно , у кого то из них хватит мужества вылезти сейчас и сказать « а чем конкретно судья помог Динамо?
    Или бурбас приказал по норма сидеть ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.09.2020 10:27
    +1
    Predator, 20.09.2020 10:25
    шубы решают. кто больше дает тот и прав. позорники галимые
    О , я тебя клована забыл в список добавить
    Так что , обсудим матч вчерашний , и чем судья помог Динамо -или сольешься ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.09.2020 10:18
    +1
    Andre066, 20.09.2020 09:57
    Молодец,они нервы берегут перед боевой Зорькой,это покруче Колоса. И тут им и 5 пенальтей могут не помочь
    Да , Заря обычно даёт бой гранду всея Мариуполя. Надеюсь сегодня будет также
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.09.2020 09:39
    +1
    Потому что бы тогда ржавые шизофреники взрывами своих пуканов , столкнули бы планету с орбиты
    А вообще да , похоже было на пенку
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 20.09.2020 11:05
    0
    Predator, 20.09.2020 10:25
    шубы решают. кто больше дает тот и прав. позорники галимые
    Это ты , мразь лугандонская, о трёх пенальти поставленных для Шахтера в ворота Колоса ... бамбасянские позорники там проявили себя во всей красе 🤮🤮🤮
    Ссылка
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