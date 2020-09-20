СТУПАР: «Почему назначили штрафной для Львова, а не пенальти для Динамо?»

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мнением о судействе в матче 3-го тура УПЛ «Динамо» – «Львов» (3:1).

Отметим, что наиболее загадочным решением арбитра стало удаление защитника гостей Михоуби за отмашку против Цыганкова (вторая желтая), после чего в штрафной площади «Львова» был назначен не пенальти, а штрафной удар в сторону ворот «Динамо».



«Михоуби заслуживал обе желтые карточки. Сначала он мешал Бущану вводить мяч в игру, за что и был наказан. А потом отмахнулся от Цыганкова в своей штрафной. Но Копиевский этого не видел – это однозначно. Потому что он контролировал ход поединка, следил за тем, как атаковало «Динамо» и мячом владел Шапаренко.



Свисток прозвучал тогда, когда львовяне выбили мяч. Копиевский подошел к Михоуби и Цыганкову, напомнил защитнику «Львова», что он рукой фолил против оппонента и наказал его второй желтой. Но почему назначил штрафной в направлении ворот «Динамо», а не одиннадцатиметровый в ворота «Львова«? Этому нет объяснений. Если Копиевский считал, что ситуацию спровоцировал Цыганков, то по желтой карточке должны были получить оба игроков. Но этого не случилось. Версия такова, что арбитр в поле принял решение о наказании Михоуби на основе подсказки ассистента. Но почему они запутали ситуацию так, что заслуженную вторую желтую получил игрок «Львова», а штрафной был назначен в сторону ворот «Динамо», непонятно, - сказал Мирослав Ступар.