ВИДЕО. Исполнил! Шапаренко ударом со штрафного забил победный гол Динамо

В матче УПЛ «Динамо» - «Львов» полузащитник Николай Шапаренко отличным ударом со штрафного оформил для киевлян победный гол.
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Источник — Sport.ua
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А ведь это их был козырь в 90х! Литовченко и Михайличенко, выходцы из Днепра, хорошо утюжили ворота противника. Жаль, нет второго Раца у Динамо. Стандарты спускают в унитаз почти все.
А ведь это их был козырь в 90х! Литовченко и Михайличенко, выходцы из Днепра, хорошо утюжили ворота противника. Жаль, нет второго Раца у Динамо. Стандарты спускают в унитаз почти все.
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