ВИДЕО. Исполнил! Шапаренко ударом со штрафного забил победный гол Динамо

Хавбеку удался отличный удар со штрафного

  • 19.09.2020 21:32
  • 5791 просмотр
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Исполнил! Шапаренко ударом со штрафного забил победный гол Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

В матче УПЛ «Динамо» - «Львов» полузащитник Николай Шапаренко отличным ударом со штрафного оформил для киевлян победный гол.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 19.09.2020 22:15
    +1
    adidas77, 19.09.2020 22:14
    А он что сказал???
    Сори, конечно Шапаренко забил второй! А Супряга третий.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 19.09.2020 22:14
    0
    Frank Piter, 19.09.2020 21:51
    Победный гол это тот который установит решающий перевес. Т.е. в данном матче конечно 2 гол. Учи матчасть.
    А он что сказал???
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.09.2020 22:11
    +2
    Идеально, чуть слабее буквально пробил бы и вратарь уже справлялся бы.
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    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 19.09.2020 21:59
    +5
    Красава!
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    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 19.09.2020 21:55
    +3
    Соскучился я уже по голам со стандартов и дальних ударов в исполнении полузащиты Динамо.
    А ведь это их был козырь в 90х! Литовченко и Михайличенко, выходцы из Днепра, хорошо утюжили ворота противника. Жаль, нет второго Раца у Динамо. Стандарты спускают в унитаз почти все.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 21:51
    +1
    russol30, 19.09.2020 21:34
    Супряга забив переможний
    Победный гол это тот который установит решающий перевес. Т.е. в данном матче конечно 2 гол. Учи матчасть.
    Ссылка
    russol30
      russol30, 19.09.2020 21:34
    0
    Супряга забив переможний
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 19.09.2020 21:59
    +5
    Красава!
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 19.09.2020 21:55
    +3
    Соскучился я уже по голам со стандартов и дальних ударов в исполнении полузащиты Динамо.
    А ведь это их был козырь в 90х! Литовченко и Михайличенко, выходцы из Днепра, хорошо утюжили ворота противника. Жаль, нет второго Раца у Динамо. Стандарты спускают в унитаз почти все.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.09.2020 22:11
    +2
    Идеально, чуть слабее буквально пробил бы и вратарь уже справлялся бы.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 19.09.2020 22:15
    +1
    adidas77, 19.09.2020 22:14
    А он что сказал???
    Сори, конечно Шапаренко забил второй! А Супряга третий.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 21:51
    +1
    russol30, 19.09.2020 21:34
    Супряга забив переможний
    Победный гол это тот который установит решающий перевес. Т.е. в данном матче конечно 2 гол. Учи матчасть.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 19.09.2020 22:14
    0
    Frank Piter, 19.09.2020 21:51
    Победный гол это тот который установит решающий перевес. Т.е. в данном матче конечно 2 гол. Учи матчасть.
    А он что сказал???
    Ссылка
    russol30
      russol30, 19.09.2020 21:34
    0
    Супряга забив переможний
    Ссылка
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