Плишкова снялась с турнира в Страсбурге, подарив Бондаренко место в основе

В первом круге украинка сразится с 19-летней француженкой Бюрель

  • 20.09.2020 08:47
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Плишкова снялась с турнира в Страсбурге, подарив Бондаренко место в основе
© WTA. Катерина Бондаренко

Четвертая ракетка мира Каролина Плишкова приняла решение о снятии с турнира международной серии в Страсбурге.
 
Таким образом, ее место первой сеяной займет Кики Бертенс из Нидерландов, а украинка Катерина Бондаренко, заявленная по замороженному рейтингу, получит место в основной сетке.
 
Отметим, что в первом круге соревнований в Страсбурге 34-летняя украинка сразится против Клары Бюрель (№433 WTA) из Франции, которая получила от организаторов уайлд-кард.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник — WTA

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