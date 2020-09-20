Плишкова снялась с турнира в Страсбурге, подарив Бондаренко место в основе

Четвертая ракетка мира Каролина Плишкова приняла решение о снятии с турнира международной серии в Страсбурге.



Таким образом, ее место первой сеяной займет Кики Бертенс из Нидерландов, а украинка Катерина Бондаренко, заявленная по замороженному рейтингу, получит место в основной сетке.



Отметим, что в первом круге соревнований в Страсбурге 34-летняя украинка сразится против Клары Бюрель (№433 WTA) из Франции, которая получила от организаторов уайлд-кард.

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