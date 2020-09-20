Свитолина, Бондаренко и сестры Киченок сыграют на турнире в Страсбурге

На турнире в Страсбурге, который пройдет с 20 по 26 сентября, выступят украинские теннисистки Элина Свитолина, Катерина Бондаренко и сестры Киченок.

Свитолина, которая в субботу уступила Маркете Вондроушовой в четвертьфинале Открытого чемпионата Италии, получила второй номер посева на турнире и пропустит стартовый круг соревнований. Первой соперницей Свитолиной станет победительница матча между полькой Магдой Линетт (№35) и Полин Парментье (№162) из Франции, которая стала обладательницей wild card.

Это выступление в Страсбурге может стать для Элины вторым. В 2013 году украинка потерпела поражение от Флавии Пеннетты в первом же матче.

В единственном раунде квалификации Катерина Бондаренко встретится с Кристиной Макхэйл. Ранее Бондаренко трижды играла против американки на хардовом покрытии. В 2017 году Катерина уступила Кристине в Сиднее и Дохе, а в 2018 году украинка победила соперницу в Сиднее.

Также Бондаренко выступит в парном разряде. Украинка вместе с канадкой Шарон Фишман в первом круге сыграют против обладательниц wild card Клары Бурель и Диан Парри из Франции.

Украинская пара Людмила Киченок и Надежда Киченок на старте соревнований встретятся с Анной-Леной Фридсам из Германии и словенкой Катариной Среботник.