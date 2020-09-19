Свитолина впервые проигрывает Вондроушовой и покидает турнир в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) завершила борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.
В матче 1/4 финала украинка уступила Маркете Вондроушовой из Чехии (№19 WTA).
Рим. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 3:6, 0:6
Сегодняшний матч оставил довольно странное послевкусие. Проиграть Вондроушовой на грунте совсем не зазорно, но сделать это так, как вышло у Свитолиной, это еще нужно постараться.
А начиналось все не так плохо. В первых трех геймах Элина уверенно играла первым номером против более уставшей соперницы, которая вчера до полуночи мучилась со словенкой Херцог. Дважды на приеме удалось заработать двойной брейкпоинт, но с реализацией был полный провал. Почти в любом важном розыгрыше украинка играла как-то бездарно, по-другому это назвать сложно. В результате с брейком повела чешка, в это было сложно поверить.
Эта ситуация весьма взбодрила Вондроушову, и она начала улучшать уровень игры, постоянно унижая Элину своими фирменными укороченными. Украинка их не читала вообще никак, короткий замах чешки полностью сбивал с толку, а глубокое позиционирование за задней линией не позволяло пользоваться быстротой ног. Шансы спасти партию были, но двойные брейкпоинты все же нужно как-то реализовывать. Но, наверное, в другой раз.
Во втором сете Элина уже больше создавала иллюзию борьбы на корте, явно не собираясь сегодня играть три сета. Вондроушова тоже добавила, а Свитолина так и не сделала выводов после первой партии. В итоге украинка останавливается в 1/4 финала своего любимого турнира и будет на несколько дней больше готовиться к главным грунтовым соревнованиям текущего года.
Для Вондроушовой это была всего третья победа над теннисисткой из топ-10, до этого она дважды побеждала Симону Халеп. Ранее Свитолина выиграла все три матча против чешки.
В следующем круге Маркета сыграет против Элизы Мертенс (№20 WTA) или Каролины Плишковой (№4 WTA).
Отметим, что Свитолина на следующей неделе заявлена на турнир в Страсбурге.
Источник — Sport.ua
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Звісно погано, що Еліна віднеслася до гри як до тренування навіть без підвищеної відповідальності. Виходить - добре, не виходить - то й не треба. Все одно не рейтинг жодним чином не впливає, а далі Плішкова та Халеп або Мугуруса. Але це погане розмірковування, бо "не хочу" так швидко переходить в "не можу", що сам не помічаєш. Можливо, вона націлилася зіграти ще одну-дві гри у Страсбурзі перед Шоломом, але все одно некрасиво.
Між іншим Вондрусова без варіантів влетить Плішковій. Якщо, звісно, Кароліна завтра не буде розмірковувати так, як Еліна сьогодні.
Хоча баранка була зайва.
Дивно, що до кінця гри Еліна так і не змогла пристосуватися до дропів Вондроушової. Навіщо відходити постійно за задню лінію, коли суперниця не атакує по довжині, а тільки по ширині або дропами? І з подачею продовжуються проблеми. Сьогодні був нормальний відсоток, але зникла їхня гострота.
Працювати є над чим, побачимо, чи зміниться щось на РГ.
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Но 0-6 это конечно ....
Хотя конечно же найдутся умники, которые будут говорить, что это был намеренный слив перед РГ.
Звісно погано, що Еліна віднеслася до гри як до тренування навіть без підвищеної відповідальності. Виходить - добре, не виходить - то й не треба. Все одно не рейтинг жодним чином не впливає, а далі Плішкова та Халеп або Мугуруса. Але це погане розмірковування, бо "не хочу" так швидко переходить в "не можу", що сам не помічаєш. Можливо, вона націлилася зіграти ще одну-дві гри у Страсбурзі перед Шоломом, але все одно некрасиво.
Між іншим Вондрусова без варіантів влетить Плішковій. Якщо, звісно, Кароліна завтра не буде розмірковувати так, як Еліна сьогодні.
Хоча баранка була зайва.
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