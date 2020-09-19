Свитолина впервые проигрывает Вондроушовой и покидает турнир в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) завершила борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.



В матче 1/4 финала украинка уступила Маркете Вондроушовой из Чехии (№19 WTA).



Рим. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 3:6, 0:6

Сегодняшний матч оставил довольно странное послевкусие. Проиграть Вондроушовой на грунте совсем не зазорно, но сделать это так, как вышло у Свитолиной, это еще нужно постараться.



А начиналось все не так плохо. В первых трех геймах Элина уверенно играла первым номером против более уставшей соперницы, которая вчера до полуночи мучилась со словенкой Херцог. Дважды на приеме удалось заработать двойной брейкпоинт, но с реализацией был полный провал. Почти в любом важном розыгрыше украинка играла как-то бездарно, по-другому это назвать сложно. В результате с брейком повела чешка, в это было сложно поверить.



Эта ситуация весьма взбодрила Вондроушову, и она начала улучшать уровень игры, постоянно унижая Элину своими фирменными укороченными. Украинка их не читала вообще никак, короткий замах чешки полностью сбивал с толку, а глубокое позиционирование за задней линией не позволяло пользоваться быстротой ног. Шансы спасти партию были, но двойные брейкпоинты все же нужно как-то реализовывать. Но, наверное, в другой раз.





Во втором сете Элина уже больше создавала иллюзию борьбы на корте, явно не собираясь сегодня играть три сета. Вондроушова тоже добавила, а Свитолина так и не сделала выводов после первой партии. В итоге украинка останавливается в 1/4 финала своего любимого турнира и будет на несколько дней больше готовиться к главным грунтовым соревнованиям текущего года.

Для Вондроушовой это была всего третья победа над теннисисткой из топ-10, до этого она дважды побеждала Симону Халеп. Ранее Свитолина выиграла все три матча против чешки.



В следующем круге Маркета сыграет против Элизы Мертенс (№20 WTA) или Каролины Плишковой (№4 WTA).



Отметим, что Свитолина на следующей неделе заявлена на турнир в Страсбурге.