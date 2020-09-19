Свитолина впервые проигрывает Вондроушовой и покидает турнир в Риме

Украинка не сумела пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Италии

  • 19.09.2020 20:30
  • 2923 просмотра
  • 28 комментариев
Свитолина впервые проигрывает Вондроушовой и покидает турнир в Риме
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) завершила борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.
 
В матче 1/4 финала украинка уступила Маркете Вондроушовой из Чехии (№19 WTA).
 
Рим. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 3:6, 0:6

Сегодняшний матч оставил довольно странное послевкусие. Проиграть Вондроушовой на грунте совсем не зазорно, но сделать это так, как вышло у Свитолиной, это еще нужно постараться.
 
А начиналось все не так плохо. В первых трех геймах Элина уверенно играла первым номером против более уставшей соперницы, которая вчера до полуночи мучилась со словенкой Херцог. Дважды на приеме удалось заработать двойной брейкпоинт, но с реализацией был полный провал. Почти в любом важном розыгрыше украинка играла как-то бездарно, по-другому это назвать сложно. В результате с брейком повела чешка, в это было сложно поверить.
 
Эта ситуация весьма взбодрила Вондроушову, и она начала улучшать уровень игры, постоянно унижая Элину своими фирменными укороченными. Украинка их не читала вообще никак, короткий замах чешки полностью сбивал с толку, а глубокое позиционирование за задней линией не позволяло пользоваться быстротой ног. Шансы спасти партию были, но двойные брейкпоинты все же нужно как-то реализовывать. Но, наверное, в другой раз. 


 
Во втором сете Элина уже больше создавала иллюзию борьбы на корте, явно не собираясь сегодня играть три сета. Вондроушова тоже добавила, а Свитолина так и не сделала выводов после первой партии. В итоге украинка останавливается в 1/4 финала своего любимого турнира и будет на несколько дней больше готовиться к главным грунтовым соревнованиям текущего года.

Для Вондроушовой это была всего третья победа над теннисисткой из топ-10, до этого она дважды побеждала Симону Халеп. Ранее Свитолина выиграла все три матча против чешки.
 
В следующем круге Маркета сыграет против Элизы Мертенс (№20 WTA) или Каролины Плишковой (№4 WTA).
 
Отметим, что Свитолина на следующей неделе заявлена на турнир в Страсбурге.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 19.09.2020 21:27
    0
    Senator, 19.09.2020 21:21
    Тут не в "негре" проблема. Просто на данный момент она - посредственная теннисистка.... И держится в топах за счёт того, что " по дебильному текст написан" Очки считаются за предыдущие сезоны. Я имею в виду, что можно оставаться в лидерах не выиграв ни одного турнира....это бред
    Как же вы далеки от тенниса и "текста"
    Ссылка
    Senator
      Senator, 19.09.2020 21:21
    -2
    Тут не в "негре" проблема. Просто на данный момент она - посредственная теннисистка.... И держится в топах за счёт того, что " по дебильному текст написан" Очки считаются за предыдущие сезоны. Я имею в виду, что можно оставаться в лидерах не выиграв ни одного турнира....это бред
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 19.09.2020 21:13
    0
    Навіть не читаючи коментарі: стовідсотково збіглися всепропальщики, майже стовідсотково із згадуванням "негра".
    Звісно погано, що Еліна віднеслася до гри як до тренування навіть без підвищеної відповідальності. Виходить - добре, не виходить - то й не треба. Все одно не рейтинг жодним чином не впливає, а далі Плішкова та Халеп або Мугуруса. Але це погане розмірковування, бо "не хочу" так швидко переходить в "не можу", що сам не помічаєш. Можливо, вона націлилася зіграти ще одну-дві гри у Страсбурзі перед Шоломом, але все одно некрасиво.
    Між іншим Вондрусова без варіантів влетить Плішковій. Якщо, звісно, Кароліна завтра не буде розмірковувати так, як Еліна сьогодні.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 19.09.2020 21:12
    0
    Mazyr2412, 19.09.2020 21:04
    А вчора так звалили,Світоліну і гнобили Ястремську! І що!?) Просто потрібно вболівати за наших і не дуже ви...буватись.
    Згідна! Обидві, Еліна і Даяна, - наша гордість, їй знає весь світ, у кожної шалений талант і можливості. А ми не цінимо цього і поливаємо їх брудом після поразок. Як нам заздрять вболівальники з інших країн (росіяни, словаки, угорці тощо), у яких і приблизно нема таких талантів. А ми своїх же... Страшенно соромно. Цікаво, чи американці "похоронили" Соню ?
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 19.09.2020 21:11
    +3
    Пороблено. В першому сеті три гейми на прийомі 40-15 і всі програні, співвідношення дроп-шотів: всі до одного/ні одного. Але все одно, гра Еліни на порядок краща за Даяну. Все буде добре, ВІРЮ.
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 19.09.2020 21:09
    0
    Александр Жаирс, 19.09.2020 21:01
    Чешка показала невероятный теннис такой,что не хочется осуждать Элину. Да,она допускала ошибки, а кто их не допускает. Перед этим матчем смотрел игру Азаренка-Мугуруса,так там ошибок с обеих сторон в разы больше было, чем у Элины,просто у соперницы Элины сегодня выиграть было невозможно.
    Повністю підтримую думку що Еліна грала у свому рівні, принаймні не гірше ніж в попередній грі, не можна сказати що не старалась, помилок було не так багато, все це заслуга чешки, яка витягувала все можливе і не можливе. От що погано так це те що отримала баранку, це означає що майбутні суперниці вже будуть більш сміливіші у грі з Еліною не бачачи перед собою топ гравця.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 19.09.2020 21:04
    -2
    Kanarejka, 19.09.2020 20:55
    Да хватит обсуждать ее личную жизнь, при чем, в исключительно негативном свете! Вчера никто не написал, что отдых на яхте с Монфисом помогли ей выиграть у Кузнецовой. Почему тогда сегодня ее проиграш приписывают ему? Не стала она хуже играть из-за Монфиса и любой следящий за играми Эли человек понимает это.
    А вчора так звалили,Світоліну і гнобили Ястремську! І що!?) Просто потрібно вболівати за наших і не дуже ви...буватись.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 19.09.2020 21:02
    0
    Якось на кубку путіна Еля вийшла і "ганебно" програла Курдеметовій. На наступному турнірі (підсумковому) показала прекрасну гру і дійшла до фіналу. Це факти. А висновки собі кожен робить такі, які йому подобаються.
    Хоча баранка була зайва.
    Ссылка
    Александр Жаирс
    online
      Александр Жаирс, 19.09.2020 21:01
    +4
    Чешка показала невероятный теннис такой,что не хочется осуждать Элину. Да,она допускала ошибки, а кто их не допускает. Перед этим матчем смотрел игру Азаренка-Мугуруса,так там ошибок с обеих сторон в разы больше было, чем у Элины,просто у соперницы Элины сегодня выиграть было невозможно.
    Ссылка
    Виктор Петренко
    online
      Виктор Петренко, 19.09.2020 21:00
    -2
    Чорнодупа Карміліца програла
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 19.09.2020 20:55
    +2
    Да хватит обсуждать ее личную жизнь, при чем, в исключительно негативном свете! Вчера никто не написал, что отдых на яхте с Монфисом помогли ей выиграть у Кузнецовой. Почему тогда сегодня ее проиграш приписывают ему? Не стала она хуже играть из-за Монфиса и любой следящий за играми Эли человек понимает это.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 19.09.2020 20:53
    +2
    все турниры перед РГ подготовка перед шлемом посмотрим что на РГ будет
    Ссылка
    виталий ширин
      виталий ширин, 19.09.2020 20:51
    -4
    В жизни Штеффи Граф появился Андрэ Агасси,когда она уже была ШТЕФФИ ГРАФ ! Конечно,яхты и Монфисы-это полное право Свитолиной.Но,тогда чемпонские амбиции и мечты о Больших Шлемах нужно жирно перечеркнуть!
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 19.09.2020 20:50
    0
    Вважаю, що тут суто тренерська поразка. Вже вкотре бачимо те, що Світоліна грає однаково майже з кожною суперницею. А тут проти шульги Бетлз повинен був з нею перед грою сісти і все по полочках розкласти. Що робимо в такому випадку, а що в іншому. Не йде подача? ок, спробуй подавати в тіло. Добре виконує суперниця дроп-шоти? намагайся тримати її максимально на задній лінії, щоб не було у неї часу на підготовку вкороченного. А Бетлз - як Бетлз... Скоріш за все, він там взагалі лише друг, а не наставник, і права голосу не має.
    Ссылка
    osso
      osso, 19.09.2020 20:50
    -3
    Права была Штеффи Граф. И я все больше в этом убеждаюсь. А жаль...
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 19.09.2020 20:49
    +1
    Молода прогресуюча чеська тенісистка - саме поєднання цих слів вже багато що значить. Молодим природно колись почати перегравати старших і відоміших.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 19.09.2020 20:49
    0
    Цікаво, як Еля прокоментує сьогоднішній матч?
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 19.09.2020 20:43
    +3
    І це при тому що Маркета була добряче вимотаною після вчорашньої гри проти Герцог. Треба відати належне Вондрушовій, сьогодні вона була неймовірна, її перемога це завдяки великому бажаню, все тягнула і те що дуже часто вкорочувала, ніколи ще не бачив щоб так часто це виходило у гравців, думаю була б це наприклад інша суперниця була б інтрига. Хоч чешка і потворна лицем як Кузнецова, та все ж мушу визнати що відіграла круто!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.09.2020 20:42
    +2
    Що сталося? Що за треш? Рахунок такий, що навіть на сам рахунок дивитися непристойно. В Елі походу взагалі нічого не виходило, особливо у другому сеті
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 19.09.2020 20:39
    +1
    От вам і Елінка, тільки попалася трохи різнобічна суперниця, а не просто не ідеальні захистниці росіянки, так Еліна й розвалилася. Вкорочені супер, колись Марта з Арубареною такі вкорочені валила, а потім десь пропали.
    Ссылка
    drogovizkiy
      drogovizkiy, 19.09.2020 20:31
    +6
    просто якийсь ганебний матч від Еліни
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 19.09.2020 20:35
    +5
    Давно я не бачив, що б так вкороченими вбивали.
    Ссылка
    Александр Жаирс
    online
      Александр Жаирс, 19.09.2020 21:01
    +4
    Чешка показала невероятный теннис такой,что не хочется осуждать Элину. Да,она допускала ошибки, а кто их не допускает. Перед этим матчем смотрел игру Азаренка-Мугуруса,так там ошибок с обеих сторон в разы больше было, чем у Элины,просто у соперницы Элины сегодня выиграть было невозможно.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 19.09.2020 21:11
    +3
    Пороблено. В першому сеті три гейми на прийомі 40-15 і всі програні, співвідношення дроп-шотів: всі до одного/ні одного. Але все одно, гра Еліни на порядок краща за Даяну. Все буде добре, ВІРЮ.
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 19.09.2020 20:43
    +3
    І це при тому що Маркета була добряче вимотаною після вчорашньої гри проти Герцог. Треба відати належне Вондрушовій, сьогодні вона була неймовірна, її перемога це завдяки великому бажаню, все тягнула і те що дуже часто вкорочувала, ніколи ще не бачив щоб так часто це виходило у гравців, думаю була б це наприклад інша суперниця була б інтрига. Хоч чешка і потворна лицем як Кузнецова, та все ж мушу визнати що відіграла круто!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 19.09.2020 20:37
    +3
    На жаль. І грунтова майстерність, і саме розуміння гри у Маркети на вищому рівні, ніж у Еліни. Можна було зламати її впевненість у собі, але власні помилки у першому сеті призвели до втрати 8 брейкпойнтів, а у другому сеті чешка видала справжній майстер-клас по грі на дуже повільному корті (центральний є значно швидшим).
    Дивно, що до кінця гри Еліна так і не змогла пристосуватися до дропів Вондроушової. Навіщо відходити постійно за задню лінію, коли суперниця не атакує по довжині, а тільки по ширині або дропами? І з подачею продовжуються проблеми. Сьогодні був нормальний відсоток, але зникла їхня гострота.
    Працювати є над чим, побачимо, чи зміниться щось на РГ.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.09.2020 20:34
    +3
    Маркета Вондроушова - финалистка прошлогоднего Ролан Гарроса. На грунте Маркета очень серьезный соперник с перспективой на крупные победы.
    ---
    Но 0-6 это конечно ....
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    Kanarejka
      Kanarejka, 19.09.2020 20:55
    +2
    Да хватит обсуждать ее личную жизнь, при чем, в исключительно негативном свете! Вчера никто не написал, что отдых на яхте с Монфисом помогли ей выиграть у Кузнецовой. Почему тогда сегодня ее проиграш приписывают ему? Не стала она хуже играть из-за Монфиса и любой следящий за играми Эли человек понимает это.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 19.09.2020 20:53
    +2
    все турниры перед РГ подготовка перед шлемом посмотрим что на РГ будет
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.09.2020 20:42
    +2
    Що сталося? Що за треш? Рахунок такий, що навіть на сам рахунок дивитися непристойно. В Елі походу взагалі нічого не виходило, особливо у другому сеті
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 19.09.2020 20:35
    +2
    Свитолина в первом сете не реализовала огромное количество брейкпойнтов,мяч летел еле еле,подавала слабо,по этой игре видно,что шансы стать первой ракеткой мира или выиграть турнир большого шлема у Свитолиной микроскопические
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 19.09.2020 20:49
    +1
    Молода прогресуюча чеська тенісистка - саме поєднання цих слів вже багато що значить. Молодим природно колись почати перегравати старших і відоміших.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 19.09.2020 20:39
    +1
    От вам і Елінка, тільки попалася трохи різнобічна суперниця, а не просто не ідеальні захистниці росіянки, так Еліна й розвалилася. Вкорочені супер, колись Марта з Арубареною такі вкорочені валила, а потім десь пропали.
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 19.09.2020 20:35
    +1
    От Элины уже давно ничего выдающегося не жду. Не, ну может еще будет пара титулов, но шлем она точно никогда не возьмет со своим трусливым теннисом.
    Хотя конечно же найдутся умники, которые будут говорить, что это был намеренный слив перед РГ.
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    Kanarejka
      Kanarejka, 19.09.2020 21:27
    0
    Senator, 19.09.2020 21:21
    Тут не в "негре" проблема. Просто на данный момент она - посредственная теннисистка.... И держится в топах за счёт того, что " по дебильному текст написан" Очки считаются за предыдущие сезоны. Я имею в виду, что можно оставаться в лидерах не выиграв ни одного турнира....это бред
    Как же вы далеки от тенниса и "текста"
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 19.09.2020 21:13
    0
    Навіть не читаючи коментарі: стовідсотково збіглися всепропальщики, майже стовідсотково із згадуванням "негра".
    Звісно погано, що Еліна віднеслася до гри як до тренування навіть без підвищеної відповідальності. Виходить - добре, не виходить - то й не треба. Все одно не рейтинг жодним чином не впливає, а далі Плішкова та Халеп або Мугуруса. Але це погане розмірковування, бо "не хочу" так швидко переходить в "не можу", що сам не помічаєш. Можливо, вона націлилася зіграти ще одну-дві гри у Страсбурзі перед Шоломом, але все одно некрасиво.
    Між іншим Вондрусова без варіантів влетить Плішковій. Якщо, звісно, Кароліна завтра не буде розмірковувати так, як Еліна сьогодні.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 19.09.2020 21:12
    0
    Mazyr2412, 19.09.2020 21:04
    А вчора так звалили,Світоліну і гнобили Ястремську! І що!?) Просто потрібно вболівати за наших і не дуже ви...буватись.
    Згідна! Обидві, Еліна і Даяна, - наша гордість, їй знає весь світ, у кожної шалений талант і можливості. А ми не цінимо цього і поливаємо їх брудом після поразок. Як нам заздрять вболівальники з інших країн (росіяни, словаки, угорці тощо), у яких і приблизно нема таких талантів. А ми своїх же... Страшенно соромно. Цікаво, чи американці "похоронили" Соню ?
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 19.09.2020 21:09
    0
    Александр Жаирс, 19.09.2020 21:01
    Чешка показала невероятный теннис такой,что не хочется осуждать Элину. Да,она допускала ошибки, а кто их не допускает. Перед этим матчем смотрел игру Азаренка-Мугуруса,так там ошибок с обеих сторон в разы больше было, чем у Элины,просто у соперницы Элины сегодня выиграть было невозможно.
    Повністю підтримую думку що Еліна грала у свому рівні, принаймні не гірше ніж в попередній грі, не можна сказати що не старалась, помилок було не так багато, все це заслуга чешки, яка витягувала все можливе і не можливе. От що погано так це те що отримала баранку, це означає що майбутні суперниці вже будуть більш сміливіші у грі з Еліною не бачачи перед собою топ гравця.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 19.09.2020 21:02
    0
    Якось на кубку путіна Еля вийшла і "ганебно" програла Курдеметовій. На наступному турнірі (підсумковому) показала прекрасну гру і дійшла до фіналу. Це факти. А висновки собі кожен робить такі, які йому подобаються.
    Хоча баранка була зайва.
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 19.09.2020 20:50
    0
    Вважаю, що тут суто тренерська поразка. Вже вкотре бачимо те, що Світоліна грає однаково майже з кожною суперницею. А тут проти шульги Бетлз повинен був з нею перед грою сісти і все по полочках розкласти. Що робимо в такому випадку, а що в іншому. Не йде подача? ок, спробуй подавати в тіло. Добре виконує суперниця дроп-шоти? намагайся тримати її максимально на задній лінії, щоб не було у неї часу на підготовку вкороченного. А Бетлз - як Бетлз... Скоріш за все, він там взагалі лише друг, а не наставник, і права голосу не має.
    Ссылка
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