Челси - Ливерпуль. Прогноз Александра Шовковского

Прогноз на матч «Челси» - «Ливерпуль»: обе команды забьют. коэффициент 1.5

  • 18.09.2020 11:17
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Челси - Ливерпуль. Прогноз Александра Шовковского

Первый большой матч нового сезона в АПЛ. После него станет ясным реальный уровень обновленного «Челси». Игра важна и для оценки нынешнего «Ливерпуля». Насколько команда Юргена Клоппа готова к жесткой защите титула. Чем может завершиться это противостояние анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

В последних 13 матчах АПЛ лондонцы проиграли лишь 3 раза (9 побед и 1 ничья), причем поражения были только на выезде. На своем же поле в АПЛ у «Челси» 6-матчевая выигрышная серия. Последний раз так хорошо на «Стэмфорд Бридж» играла команда в октябре-декабре 2017 (7 подряд побед в чемпионате). Лондонцы начали новый сезон с выездной победы над «Брайтоном» 3:1. За «Челси» забили Жоржиньйо, Джеймс и Зума.

Команда Клоппа трудом обыграла в первом туре новичка АПЛ «Лидс» 4:3. За «Красных» забивали Салах (хет-трик) и ван Дейк. «Ливерпуль» за последние полтора года только второй раз пропустили 3 мяча на «Энфилде». Первый случай был именно в матче с «Челси» (5:3 в предпоследнем туре прошлого сезона). «Ливерпуль» выиграл в 3 последних поединках в АПЛ, забив при этом 12 мячей. На выезде у команды дела хуже - всего 2 победы в 6 предыдущих играх чемпионата (1 ничья и 3 поражения), при этом не пропустили «Красные» лишь в одном поединке этой серии.

«Челси» - «Ливерпуль». Прогноз

Команды точно обменяются голами, а победит тот, кто меньше будет ошибаться у своих ворот. Ждем первый гол Вернера в АПЛ и новых подвигов от Салаха.

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

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