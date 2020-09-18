Минай еще не дал согласия на перенос матча с Динамо в Киев

Все будет зависеть от результатов жеребьевки 1/16 Кубка Украины

  • 18.09.2020 11:34
  • 2282 просмотра
  • 14 комментариев
Минай еще не дал согласия на перенос матча с Динамо в Киев
© ФК Динамо Киев

Шеф-продюсер  телеканалов «Футбол 1/2/3» Иван Гресько утверждает, что решение о переносе матча 4 тура чемпионата Украины «Минай» — «Динамо» в Киев еще не принято.
 
«В четверг Игорь Суркис звонил Кобину. Просил о переносе матча в Киев. Василий дал предварительное согласие. Не более. Все зависит от жеребьевки 1/16 Кубка Украины. Потому что на следующей неделе не только «Динамо» будет играть в еврокубках, но и фактически все клубы УПЛ – в Кубке Украины (многие тренеры УПЛ об этом даже не знали).
 
Если «Минаю» выпадет соперник где-то рядом с Киевом, то клуб пойдет навстречу «Динамо». Очень важный логистический момент. Если нет, то не факт, что матч «Минай» – «Динамо» сыграют в Киеве», – написал Гресько в фейсбуке.
 
Напомним, жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины пройдет сегодня. Начало – в 12:00. 

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(9 голосов)

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Комментарии
    Bop
    online
      Bop, 18.09.2020 13:26
    0
    vladimirpa12, 18.09.2020 12:41
    Житомир-140 км от Киева-1 ЧАС автобусом
    а маршруткой?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 18.09.2020 13:19
    +1
    UZminaj, 18.09.2020 12:37
    О началось переноси а давайте в нас зіграємо а потім може у вас. АЗ не помогли переноси будьте мужиками. Полетіли в Бельгію обіграли їх. Прийшли до нас до аутсайдерів які борються за виживання обіграли нас тай усьо
    Иди клади плитку в Чехии или Словакии где-то там. Тебе не понять, что это перелеты туда сюда, которые можно потратить на восстановление, например. Тем более на кону стоит 15 миллионов долларов за выход в ЛЧ. Никто ж не просит матч перенести, хотя во многих лигах матчи переносят, ради того, чтобы команда успешнее сыграла в ЛЧ.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 18.09.2020 13:16
    +2
    Житомир попался, не ну это оооочеееннь далеко от Киева, всего два часа езды на автобусе)) Интересно, примут предложение или нет? Хотя раз подключились аналы без топ лиг, то могут и отказаться
    Ссылка
    vasyan86
    online
      vasyan86, 18.09.2020 13:08
    0
    Даже многие журналисты не знали про Кубок на следующей неделе. Потому как он не на следующей, а еще через одну
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 18.09.2020 12:42
    0
    Отказывайтесь-слишком далеко!
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 18.09.2020 12:41
    +1
    Житомир-140 км от Киева-1 ЧАС автобусом
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 18.09.2020 12:37
    0
    О началось переноси а давайте в нас зіграємо а потім може у вас. АЗ не помогли переноси будьте мужиками. Полетіли в Бельгію обіграли їх. Прийшли до нас до аутсайдерів які борються за виживання обіграли нас тай усьо
    Ссылка
    comentraktor
      comentraktor, 18.09.2020 12:01
    -1
    zzg77, 18.09.2020 11:53
    Вот они болеют за престиж Украины на международной арене! И ещё хотят единый пул!!! Да это самые настоящие враги нашей страны!!!
    Со стороны это выглядит так : Шоб мы не заипались перед ЛЧ, заипитесь лучше вы. Я такого номера даже не припомню. Перенос - да, но ехайте к нам, бо мы устанем....???
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.09.2020 11:59
    -3
    Три ляма от Сурка на трансферы Минаю и согласие у него в кармане
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 18.09.2020 11:54
    +5
    не ну это понятно, но я токо не понял при чём тут Гресько? или он боится шо тогда трансляцию будут осуществлять не они ?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 18.09.2020 11:53
    +1
    Вот так они болеют за престиж Украины на международной арене! И ещё хотят единый пул!!! Да это самые настоящие враги нашей страны!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 18.09.2020 11:53
    0
    Вот так они болеют за престиж Украины на международной арене! И ещё хотят единый пул!!! Да это самые настоящие враги нашей страны!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 18.09.2020 11:53
    +8
    Вот они болеют за престиж Украины на международной арене! И ещё хотят единый пул!!! Да это самые настоящие враги нашей страны!!!
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 18.09.2020 11:43
    +4
    Ну если подключились старшие "товарищи" из «Футбол 1/2/3» то наверное и не даст...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 18.09.2020 11:53
    +8
    Вот они болеют за престиж Украины на международной арене! И ещё хотят единый пул!!! Да это самые настоящие враги нашей страны!!!
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 18.09.2020 11:54
    +5
    не ну это понятно, но я токо не понял при чём тут Гресько? или он боится шо тогда трансляцию будут осуществлять не они ?
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 18.09.2020 11:43
    +4
    Ну если подключились старшие "товарищи" из «Футбол 1/2/3» то наверное и не даст...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 18.09.2020 13:16
    +2
    Житомир попался, не ну это оооочеееннь далеко от Киева, всего два часа езды на автобусе)) Интересно, примут предложение или нет? Хотя раз подключились аналы без топ лиг, то могут и отказаться
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 18.09.2020 13:19
    +1
    UZminaj, 18.09.2020 12:37
    О началось переноси а давайте в нас зіграємо а потім може у вас. АЗ не помогли переноси будьте мужиками. Полетіли в Бельгію обіграли їх. Прийшли до нас до аутсайдерів які борються за виживання обіграли нас тай усьо
    Иди клади плитку в Чехии или Словакии где-то там. Тебе не понять, что это перелеты туда сюда, которые можно потратить на восстановление, например. Тем более на кону стоит 15 миллионов долларов за выход в ЛЧ. Никто ж не просит матч перенести, хотя во многих лигах матчи переносят, ради того, чтобы команда успешнее сыграла в ЛЧ.
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 18.09.2020 12:41
    +1
    Житомир-140 км от Киева-1 ЧАС автобусом
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 18.09.2020 11:53
    +1
    Вот так они болеют за престиж Украины на международной арене! И ещё хотят единый пул!!! Да это самые настоящие враги нашей страны!!!
    Ссылка
    Bop
    online
      Bop, 18.09.2020 13:26
    0
    vladimirpa12, 18.09.2020 12:41
    Житомир-140 км от Киева-1 ЧАС автобусом
    а маршруткой?
    Ссылка
    vasyan86
    online
      vasyan86, 18.09.2020 13:08
    0
    Даже многие журналисты не знали про Кубок на следующей неделе. Потому как он не на следующей, а еще через одну
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 18.09.2020 12:42
    0
    Отказывайтесь-слишком далеко!
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 18.09.2020 12:37
    0
    О началось переноси а давайте в нас зіграємо а потім може у вас. АЗ не помогли переноси будьте мужиками. Полетіли в Бельгію обіграли їх. Прийшли до нас до аутсайдерів які борються за виживання обіграли нас тай усьо
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 18.09.2020 11:53
    0
    Вот так они болеют за престиж Украины на международной арене! И ещё хотят единый пул!!! Да это самые настоящие враги нашей страны!!!
    Ссылка
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