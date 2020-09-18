Минай еще не дал согласия на перенос матча с Динамо в Киев

Шеф-продюсер телеканалов «Футбол 1/2/3» Иван Гресько утверждает, что решение о переносе матча 4 тура чемпионата Украины «Минай» — «Динамо» в Киев еще не принято.



«В четверг Игорь Суркис звонил Кобину. Просил о переносе матча в Киев. Василий дал предварительное согласие. Не более. Все зависит от жеребьевки 1/16 Кубка Украины. Потому что на следующей неделе не только «Динамо» будет играть в еврокубках, но и фактически все клубы УПЛ – в Кубке Украины (многие тренеры УПЛ об этом даже не знали).



Если «Минаю» выпадет соперник где-то рядом с Киевом, то клуб пойдет навстречу «Динамо». Очень важный логистический момент. Если нет, то не факт, что матч «Минай» – «Динамо» сыграют в Киеве», – написал Гресько в фейсбуке.



Напомним, жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины пройдет сегодня. Начало – в 12:00.