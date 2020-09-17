Динамо сыграет с Минаем в Киеве

Поединок 4-го тура УПЛ «Минай» — «Динамо» состоится в Киеве по просьбе киевского клуба.

«Матч с «Минаем» 26.09 перенесен в Киев по просьбе «Динамо». А игра второго круга пройдет уже на их поле», — пишет канал «ШАХ и ШАХ».

23-го и 29-го сентября киевского «Динамо» предстоят матчи с «Гентом» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.