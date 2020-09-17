Динамо сыграет с Минаем в Киеве

Поединок 4-го тура УПЛ состоится 26-го сентября

  • 17.09.2020 18:22
  • 1748 просмотров
  • 3 комментария
Динамо сыграет с Минаем в Киеве
© ФК Динамо Киев

Поединок 4-го тура УПЛ «Минай» — «Динамо» состоится в Киеве по просьбе киевского клуба.

«Матч с «Минаем» 26.09 перенесен в Киев по просьбе «Динамо». А игра второго круга пройдет уже на их поле», — пишет канал «ШАХ и ШАХ».

23-го и 29-го сентября киевского «Динамо» предстоят матчи с «Гентом» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 18:53
    -3
    Какая разница где, куда важнее как, а игры у даунамы как не было, так и нет.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 17.09.2020 18:50
    0
    Шахер махер ту бі контінюед
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 17.09.2020 18:37
    -1
    З міна...
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 17.09.2020 18:50
    0
    Шахер махер ту бі контінюед
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности