Динамо сыграет с Минаем в Киеве

Поединок 4-го тура УПЛ «Минай» — «Динамо» состоится в Киеве по просьбе киевского клуба.
«Матч с «Минаем» 26.09 перенесен в Киев по просьбе «Динамо». А игра второго круга пройдет уже на их поле», — пишет канал «ШАХ и ШАХ».
23-го и 29-го сентября киевского «Динамо» предстоят матчи с «Гентом» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.
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Источник — Telegram
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