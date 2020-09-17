Даяна Ястремская – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 18 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.
В матче третьего круга украинка померяется силами с первой сеяной румынкой Симоной Халеп (№2 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на центральном корте после матча ATP Берреттини – Травалья. Ориентировочное время начала матча – не ранее 14:00 по Киеву.
|Стадий
|Ястремская
|Халеп
|1-й круг
|Джорджи (7-5 6-7 6-4) №69 WTA
|-
|2-й круг
|Анисимова (4-6 7-6 6-4) №27 WTA
|Паолини (6-3 6-4) №99 WTA
Ранее девушки не встречались.
В следующем круге победительница матча сыграет против Елены Рыбакиной (№18 WTA) или Юлии Путинцевой (№30 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.