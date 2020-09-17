Даяна Ястремская – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 18 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.



В матче третьего круга украинка померяется силами с первой сеяной румынкой Симоной Халеп (№2 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на центральном корте после матча ATP Берреттини – Травалья. Ориентировочное время начала матча – не ранее 14:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадий Ястремская Халеп 1-й круг Джорджи (7-5 6-7 6-4) №69 WTA - 2-й круг Анисимова (4-6 7-6 6-4) №27 WTA Паолини (6-3 6-4) №99 WTA

Ранее девушки не встречались.

В следующем круге победительница матча сыграет против Елены Рыбакиной (№18 WTA) или Юлии Путинцевой (№30 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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