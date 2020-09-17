Даяна Ястремська – Сімона Халеп. Прогноз і анонс матчу в Римі

У п'ятницю, 18 вересня, друга ракетка України Даяна Ястремська (№29 WTA) зіграє поєдинок 1/8 фіналу на грунтовому турнірі серії Прем'єр 5 в Римі. В матчі третього кола українка буде змагатися проти екс-першої ракетки світу і дворазової чемпіонки турнірів Grand Slam Сімони Халеп з Румунії (№2 WTA). Поєдинок відбудеться другим запуском на центральному корті, не раніше 14:00 за Києвом.



Перемога в цьому матчі має принести одній з тенісисток €18 555 призових і 85 очок до рейтингу WTA на додаток до €19 355 тисяч і 105 очок, які вже зароблені. Минулоріч тенісистки не набрали очок на цьому турнірі, тому навіть за новими правилами вже в плюсі.



Суперниця



Халеп – найкраща грунтовичка останніх років, яка на будь-якому турнірі, що проходить на землі, вважається головною або однією з головних фавориток. Всі ми добре пам'ятаємо два її фінали в Римі проти Еліни Світоліної. Оце і всі перемоги українок проти Халеп на даному виді покриття. Хоча поразок на серйозних турнірах було рівно стільки ж, їх також пригадати не важко: минулорічний програш Лесі Цуренко на Відкритому чемпіонаті Франції і трагічний для Світоліної чвертьфінал РГ-2017.



Варто зазначити, що Сімона пропускала американську серію турнірів, хоча на US Open у неї останнім часом все одно нічого путнього не виходило. А до того виграла турнір в Празі. Тому можна з упевненістю сказати, що до свого улюбленого покриття вона готова досить непогано.



Jimmie48 Photography. Сімона Халеп



Шлях на турнірі



Ястремська провела два матчі проти досить непоступливих суперниць, але стиль їхньої гри зовсім відрізняється від того, який притаманний Халеп. Даяна переграла тенісисток, які грала в той же теніс, що і вона сама, результат вирішили дрібниці.



Сімона не без проблем переграла італійку Паоліні, яка на грунті почуває себе досить комфортно і навіть має кілька перемог на великих турнірах ITF.

Шлях на турнірі

Стадія Ястремська Халеп 1-е коло Джорджі (7-5 6-7 6-4) №69 WTA - 2-е коло Анісімова (4-6 7-6 6-4) №27 WTA Паоліні (6-3 6-4) №99 WTA

Прогноз



Дівчата гратимуть вперше і для Даяни це буде дуже важкий іспит. Перемогу в цьому матчі можна буде вважати справжнім дивом, адже українка явний андердог майбутнього протистояння. І все ж Халеп може програвати на грунті тенісистці, яка за стилем схожа на Ястремську, доведено хоча б Альоною Остапенко в фіналі РГ-2017 і тією ж Анісімовою на РГ-2019. Але такі випадки поодинокі, для цього повинні зійтися дуже багато різних факторів.



Після невдач на американському континенті Даяна вже успішно для себе виступила в Римі і наступний матч можна розглядати більше як підготовку до Ролан Гаррос на фоні топової суперниці. Заради перемоги в п'ятницю точно не потрібно вмирати на корті, та і далеко не факт, що це допоможе.

Прогноз: перемога Халеп у двох сетах