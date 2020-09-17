Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Мариуполь

В пятницу, 18-го сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против «Мариуполя».

Поединок пройдет в Днепре на «Днепр-Арене», арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин даст стартовый свисток в 19:00.

«Днепр-1» – «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Днепре можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Мариуполь».