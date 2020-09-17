В четверг, 17 сентября, в Салониках состоится поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Арис» примет «Колос».
Матч состоится на арене «Клеантис Викелидис». Арбитр из Швейцарии Лионель Чуди даст стартовый свисток в 21:00 по киевскому времени.
Арис – Колос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арис» - «Колос».
Сергей Цыба, Sport.ua
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