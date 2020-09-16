Стали известны все пары 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Все противостояния на этой стадии будут состоять из двух матчей. Матчи пройдут 22/23 и 29/30 сентября.
Киевское «Динамо» сыграет два поединка против бельгийского «Гента», первый матч команда Мирчи Луческу проведет на выезде.
Сергей Ребров успешно преодолел Q3 с венгерским «Ференцварошем», который за выход в групповой этап будет играть с норвежским «Мольде».
Лига чемпионов 2020/21
Образовавшиеся пары Q4
- Славия (Чехия) – Мидтьюлланд (Дания)
- Маккаби Т-А (Израиль) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
- Олимпиакос (Греция) – Омония (Кипр)
- Мольде (Норвегия) – Ференцварош (Венгрия)
- Краснодар (Россия) – ПАОК (Греция)
- Гент (Бельгия) – Динамо Киев (Украина)
3-й отборочный раунд
4-й отборочный раунд
Источник — Sport.ua
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