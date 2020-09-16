Стали известны все пары 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Все противостояния на этой стадии будут состоять из двух матчей

  • 16.09.2020 23:59
  • 1851 просмотр
  • 4 комментария
Стали известны все пары 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
© УЕФА

Стали известны все пары 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все противостояния на этой стадии будут состоять из двух матчей. Матчи пройдут 22/23 и 29/30 сентября.

Киевское «Динамо» сыграет два поединка против бельгийского «Гента», первый матч команда Мирчи Луческу проведет на выезде.

Сергей Ребров успешно преодолел Q3 с венгерским «Ференцварошем», который за выход в групповой этап будет играть с норвежским «Мольде».

Лига чемпионов 2020/21

Образовавшиеся пары Q4

  • Славия (Чехия) – Мидтьюлланд (Дания)
  • Маккаби Т-А (Израиль) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
  • Олимпиакос (Греция) – Омония (Кипр)
  • Мольде (Норвегия) – Ференцварош (Венгрия)
  • Краснодар (Россия) – ПАОК (Греция)
  • Гент (Бельгия) – Динамо Киев (Украина)

3-й отборочный раунд

4-й отборочный раунд

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 17.09.2020 00:27
    -2
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 00:15
    И только днонама Кипр самое убогое в этом списке команд.
    Тебя надо лечить электричеством
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 00:15
    -9
    И только днонама Кипр самое убогое в этом списке команд.
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 17.09.2020 00:12
    +5
    Поручик Ржевский, 17.09.2020 00:10
    Вболюваємо за Динамо та ПАОК!
    + Ференцварош!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 17.09.2020 00:10
    +6
    Вболюваємо за Динамо та ПАОК!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 17.09.2020 00:10
    +6
    Вболюваємо за Динамо та ПАОК!
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 17.09.2020 00:12
    +5
    Поручик Ржевский, 17.09.2020 00:10
    Вболюваємо за Динамо та ПАОК!
    + Ференцварош!
    Ссылка
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