Стали известны все пары 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все противостояния на этой стадии будут состоять из двух матчей. Матчи пройдут 22/23 и 29/30 сентября.

Киевское «Динамо» сыграет два поединка против бельгийского «Гента», первый матч команда Мирчи Луческу проведет на выезде.

Сергей Ребров успешно преодолел Q3 с венгерским «Ференцварошем», который за выход в групповой этап будет играть с норвежским «Мольде».

Лига чемпионов 2020/21

Образовавшиеся пары Q4

Славия (Чехия) – Мидтьюлланд (Дания)

Маккаби Т-А (Израиль) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Олимпиакос (Греция) – Омония (Кипр)

Мольде (Норвегия) – Ференцварош (Венгрия)

Краснодар (Россия) – ПАОК (Греция)

Гент (Бельгия) – Динамо Киев (Украина)

3-й отборочный раунд

4-й отборочный раунд