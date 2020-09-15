Гент
2:1
Рапид Вена
15.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Стало известно, с кем Динамо сыграет в 4-м раунде отбора Лиги чемпионов

Соперником команды Мирчи Луческу будет «Гент» с Романом Яремчуком

  • 15.09.2020 23:23
  • 5091 просмотр
  • 15 комментариев
Стало известно, с кем Динамо сыграет в 4-м раунде отбора Лиги чемпионов
© ФК Гент. Роман Яремчук

Во вторник, 15 сентября, состоялся еще один матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Бельгийский «Гент» победил в игре против «Рапида» из Вены со счетом 2:1.

Украинец Роман Яремчук вышел в основе и отличился забитым голом с пенальти на 69-й минуте.

Интересно, что «Гент» сменил тренера за день до ключевого матча – Ласло Болони был уволен, а наставником стал бельгиец Вим Де Деккер, который и вернул Яремчука в состав команды.

В 4-м раунде квалификации (раунде плей-офф) «Гент» сыграет против «Динамо».

Матчи состоятся: 23 сентября в Генте и 29 сентября в Киеве.

По пути чемпионов также померятся силами «Краснодар»» и ПАОК.

Лига чемпионов 2020/21

3-й раунд квалификации

«Гент» (Бельгия) – «Рапид» (Австрия) – 2:1

Голы: Дорш, 36, Яремчук, 56  (пен) – Демир, 90+3.

Предупреждения: Хофманн, 5. Аразе, 22. Фунтас, 85. Демир, 90+1 (все – «Рапид»).

Судья: Экберг (Швеция).

Гент. Стадион «Геламко Арена».

ГОЛ: Роман Яремчук, 59 мин (пенальти)

Лучшие моменты матча Гент - Рапид Вена
90' ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Демир (Рапид Вена).
59' ГОЛ ! С пенальти забил Роман Яремчук (Гент).
36' ГОЛ ! Мяч забил Никлас Дорш (Гент).
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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    PaulK77
      PaulK77, 15.09.2020 23:50
    -2
    Пенальти, с которого Яремчук забил - левый
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.09.2020 23:45
    0
    OKs100, 15.09.2020 23:40
    Да, этот новый тренер в отличии от прошлого вернул Генту атакующий стиль - играли с тремя форвардами.
    Успели как раз вовремя, с лч пролететь и сезон испортить просто, интересно что выйдет за дуель с дк, а то пока что слабовато выглядели, но мб наберут ещё да и травм много
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 15.09.2020 23:40
    0
    dd dent, 15.09.2020 23:39
    Не даром тренера сменили похоже
    Да, этот новый тренер в отличии от прошлого вернул Генту атакующий стиль - играли с тремя форвардами.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.09.2020 23:39
    +1
    Не даром тренера сменили похоже
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 23:38
    -5
    Forever_young_13, 15.09.2020 23:30
    Поздравляю Гент с проходом в группу лиги Чемпионов. Думаю вам без проблем обыграть куевских ноунеймов
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 15.09.2020 23:38
    -4
    Вряд ли Динамо пройдет Гент с Яремчуком, который когда-то не подошел динамовским физрукам.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 15.09.2020 23:35
    -2
    Тарас Чубак, 15.09.2020 23:34
    Чим слабкіший? Брюгге в минулому році у ЛЧ непогано навіть зіграли, тому я б не сказав що слабший
    АЗ было мертвое. Ничего не показали. Конечно прошлогоднее Брюгге на голову сильнее
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 15.09.2020 23:34
    +1
    gajvir, 15.09.2020 23:31
    Брюгге минулий рік набагато слабкіше АЗ. Але і його вистачило.
    Чим слабкіший? Брюгге в минулому році у ЛЧ непогано навіть зіграли, тому я б не сказав що слабший
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 15.09.2020 23:33
    +5
    Forever_young_13, 15.09.2020 23:30
    Поздравляю Гент с проходом в группу лиги Чемпионов. Думаю вам без проблем обыграть куевских ноунеймов
    ты уже АЗ поздравлял с победой. У тебя червивый язык. Всё что ты говоришь - всё враньё
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 15.09.2020 23:31
    +1
    DKTheBest2, 15.09.2020 23:29
    В принципі слабіших суперників в третьому раунді та кваліфікації для Динамо вже важко й згадати.
    Брюгге минулий рік набагато слабкіше АЗ. Але і його вистачило.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.09.2020 23:30
    -19
    Поздравляю Гент с проходом в группу лиги Чемпионов. Думаю вам без проблем обыграть куевских ноунеймов
    Ссылка
    цукацуа цуацау
      цукацуа цуацау, 15.09.2020 23:30
    +8
    gajvir, 15.09.2020 23:28
    Бажаю Яремчуку стати кращим бомбардиром групового раунду Ліги ... Європи!
    Яремчуку пожелаем побольше голов за сборную)
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 15.09.2020 23:30
    +8
    Гент конечно отскочил в конце, Рапид мог в допы перевести... Но рад, что прошли и Яремчук забил! Будет интересно посмотреть на противостояние двух Романов, против бывшей команды...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.09.2020 23:29
    -6
    В принципі слабіших суперників в третьому раунді та кваліфікації для Динамо вже важко й згадати.
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 15.09.2020 23:28
    +12
    Бажаю Яремчуку стати кращим бомбардиром групового раунду Ліги ... Європи!
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 15.09.2020 23:28
    +12
    Бажаю Яремчуку стати кращим бомбардиром групового раунду Ліги ... Європи!
    Ссылка
    цукацуа цуацау
      цукацуа цуацау, 15.09.2020 23:30
    +8
    gajvir, 15.09.2020 23:28
    Бажаю Яремчуку стати кращим бомбардиром групового раунду Ліги ... Європи!
    Яремчуку пожелаем побольше голов за сборную)
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 15.09.2020 23:30
    +8
    Гент конечно отскочил в конце, Рапид мог в допы перевести... Но рад, что прошли и Яремчук забил! Будет интересно посмотреть на противостояние двух Романов, против бывшей команды...
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 15.09.2020 23:33
    +5
    Forever_young_13, 15.09.2020 23:30
    Поздравляю Гент с проходом в группу лиги Чемпионов. Думаю вам без проблем обыграть куевских ноунеймов
    ты уже АЗ поздравлял с победой. У тебя червивый язык. Всё что ты говоришь - всё враньё
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.09.2020 23:39
    +1
    Не даром тренера сменили похоже
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 15.09.2020 23:34
    +1
    gajvir, 15.09.2020 23:31
    Брюгге минулий рік набагато слабкіше АЗ. Але і його вистачило.
    Чим слабкіший? Брюгге в минулому році у ЛЧ непогано навіть зіграли, тому я б не сказав що слабший
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 15.09.2020 23:31
    +1
    DKTheBest2, 15.09.2020 23:29
    В принципі слабіших суперників в третьому раунді та кваліфікації для Динамо вже важко й згадати.
    Брюгге минулий рік набагато слабкіше АЗ. Але і його вистачило.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.09.2020 23:45
    0
    OKs100, 15.09.2020 23:40
    Да, этот новый тренер в отличии от прошлого вернул Генту атакующий стиль - играли с тремя форвардами.
    Успели как раз вовремя, с лч пролететь и сезон испортить просто, интересно что выйдет за дуель с дк, а то пока что слабовато выглядели, но мб наберут ещё да и травм много
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 15.09.2020 23:40
    0
    dd dent, 15.09.2020 23:39
    Не даром тренера сменили похоже
    Да, этот новый тренер в отличии от прошлого вернул Генту атакующий стиль - играли с тремя форвардами.
    Ссылка
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