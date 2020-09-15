Стало известно, с кем Динамо сыграет в 4-м раунде отбора Лиги чемпионов

Во вторник, 15 сентября, состоялся еще один матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Бельгийский «Гент» победил в игре против «Рапида» из Вены со счетом 2:1.

Украинец Роман Яремчук вышел в основе и отличился забитым голом с пенальти на 69-й минуте.

Интересно, что «Гент» сменил тренера за день до ключевого матча – Ласло Болони был уволен, а наставником стал бельгиец Вим Де Деккер, который и вернул Яремчука в состав команды.

В 4-м раунде квалификации (раунде плей-офф) «Гент» сыграет против «Динамо». Матчи состоятся: 23 сентября в Генте и 29 сентября в Киеве. По пути чемпионов также померятся силами «Краснодар»» и ПАОК.

Лига чемпионов 2020/21

3-й раунд квалификации

«Гент» (Бельгия) – «Рапид» (Австрия) – 2:1

Голы: Дорш, 36, Яремчук, 56 (пен) – Демир, 90+3.

Предупреждения: Хофманн, 5. Аразе, 22. Фунтас, 85. Демир, 90+1 (все – «Рапид»).

Судья: Экберг (Швеция).

Гент. Стадион «Геламко Арена».

ГОЛ: Роман Яремчук, 59 мин (пенальти)