Стало известно, с кем Динамо сыграет в 4-м раунде отбора Лиги чемпионов

Во вторник, 15 сентября, состоялся еще один матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Бельгийский «Гент» победил в игре против «Рапида» из Вены со счетом 2:1.
Украинец Роман Яремчук вышел в основе и отличился забитым голом с пенальти на 69-й минуте.
Интересно, что «Гент» сменил тренера за день до ключевого матча – Ласло Болони был уволен, а наставником стал бельгиец Вим Де Деккер, который и вернул Яремчука в состав команды.
В 4-м раунде квалификации (раунде плей-офф) «Гент» сыграет против «Динамо».
Матчи состоятся: 23 сентября в Генте и 29 сентября в Киеве.
По пути чемпионов также померятся силами «Краснодар»» и ПАОК.
Лига чемпионов 2020/21
3-й раунд квалификации
«Гент» (Бельгия) – «Рапид» (Австрия) – 2:1
Голы: Дорш, 36, Яремчук, 56 (пен) – Демир, 90+3.
Предупреждения: Хофманн, 5. Аразе, 22. Фунтас, 85. Демир, 90+1 (все – «Рапид»).
Судья: Экберг (Швеция).
Гент. Стадион «Геламко Арена».
ГОЛ: Роман Яремчук, 59 мин (пенальти)
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Демир (Рапид Вена).
|59'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роман Яремчук (Гент).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Никлас Дорш (Гент).
Источник — Sport.ua
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