Гент – Рапид – 2:1. Видео голов и обзор матча

В матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов бельгийский «Гент» обыграл австрийский «Рапид» со счетом 2:1.
Лучшие моменты матча Гент - Рапид Вена
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Демир (Рапид Вена).
|59'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роман Яремчук (Гент).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Никлас Дорш (Гент).
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Источник — Sport.ua
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