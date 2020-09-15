Гент
2:1
Рапид Вена
15.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Динамо попадет на Гент? Яремчук забил гол за бельгийский клуб

Украинский форвард реализовал пенальти в матче против венского «Рапида»

  • 15.09.2020 22:56
  • 5730 просмотров
  • 13 комментариев
ВИДЕО. Динамо попадет на Гент? Яремчук забил гол за бельгийский клуб
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Украинец Роман Яремчук отличился забитым голом с пенальти за «Гент» в игре против «Рапида» из Вены.

Во вторник, 15 сентября, проходит матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Украинец Роман Яремчук вышел в основе и стал автором гола на 59-й минуте матча (2:0).

Победитель встречи в 4-м раунде квалификации сыграет против киевского «Динамо».

ГОЛ! 2:0. Роман Яремчук, 59 мин (пенальти)

Лучшие моменты матча Гент - Рапид Вена
90' ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Демир (Рапид Вена).
59' ГОЛ ! С пенальти забил Роман Яремчук (Гент).
36' ГОЛ ! Мяч забил Никлас Дорш (Гент).
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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    vasyan86
    online
      vasyan86, 15.09.2020 23:29
    0
    Artem !, 15.09.2020 23:17
    Изначально там была точка, как утверждение. Уже исправили.
    Исправьте обратно, что ли
    Ссылка
    True
      True, 15.09.2020 23:27
    0
    Виктор Астанавитесь, 15.09.2020 23:12
    Знак вопроса видел???ДИНАМО ПОПАДАЕТ НА ГЕНТ?
    Так
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 15.09.2020 23:17
    +2
    Виктор Астанавитесь, 15.09.2020 23:12
    Знак вопроса видел???ДИНАМО ПОПАДАЕТ НА ГЕНТ?
    Изначально там была точка, как утверждение. Уже исправили.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.09.2020 23:15
    0
    Да была жеребьевка.
    Значит Гент.
    Первый в Бельгии , ответка в Киеве.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 15.09.2020 23:14
    0
    У Гента сейчас проблемы, смена тренера, не лучшая игра в чемпионате, так что должны проходить
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.09.2020 23:12
    +1
    euro2012_za_2012euro, 15.09.2020 23:06
    Я думаю Гент добьется победы с Рапидом Вена.
    Хорошо конкурентов прихлопнул.
    Получается сеяные Динамо и Гент.
    Несеяные Краснодар и ПАОК.
    Динамо-Паок.
    Краснодар-Гент
    Только неизвестны хозяева.
    А была жеребьевка.
    Тогда Гент.
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
    online
      Виктор Астанавитесь, 15.09.2020 23:12
    -1
    True, 15.09.2020 23:04
    Рівень сайту.
    Знак вопроса видел???ДИНАМО ПОПАДАЕТ НА ГЕНТ?
    Ссылка
    Surkisbravo!
      Surkisbravo!, 15.09.2020 23:12
    +7
    Гент ну ніяк не сильніший за АЗ. Тому Динамо просто зобов'язане його перемагати (вже за сумою двох матчів) і спокійно проходити в групу Ліги Чемпіонів - після 5-річної перерви.
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 15.09.2020 23:09
    +5
    euro2012_za_2012euro, 15.09.2020 23:06
    Я думаю Гент добьется победы с Рапидом Вена.
    Хорошо конкурентов прихлопнул.
    Получается сеяные Динамо и Гент.
    Несеяные Краснодар и ПАОК.
    Динамо-Паок.
    Краснодар-Гент
    Только неизвестны хозяева.
    Динамо будет играть с победителем пары Гент - Рапид. Уже жеребьевка была. Динамо первый матч на выезде
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.09.2020 23:06
    -10
    Я думаю Гент добьется победы с Рапидом Вена.
    Хорошо конкурентов прихлопнул.
    Получается сеяные Динамо и Гент.
    Несеяные Краснодар и ПАОК.
    Динамо-Паок.
    Краснодар-Гент
    Только неизвестны хозяева.
    Ссылка
    True
      True, 15.09.2020 23:04
    +2
    ihor7003, 15.09.2020 22:58
    НЕ рано ли такие заявы? Еще 20 минут играть
    Рівень сайту.
    Ссылка
    Lucky Lucky
      Lucky Lucky, 15.09.2020 23:03
    +7
    Как же он ужасно пробил...ппц
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 15.09.2020 22:58
    +6
    НЕ рано ли такие заявы? Еще 20 минут играть
    Ссылка
    Surkisbravo!
      Surkisbravo!, 15.09.2020 23:12
    +7
    Гент ну ніяк не сильніший за АЗ. Тому Динамо просто зобов'язане його перемагати (вже за сумою двох матчів) і спокійно проходити в групу Ліги Чемпіонів - після 5-річної перерви.
    Ссылка
    Lucky Lucky
      Lucky Lucky, 15.09.2020 23:03
    +7
    Как же он ужасно пробил...ппц
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.09.2020 22:58
    +6
    НЕ рано ли такие заявы? Еще 20 минут играть
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 15.09.2020 23:09
    +5
    euro2012_za_2012euro, 15.09.2020 23:06
    Я думаю Гент добьется победы с Рапидом Вена.
    Хорошо конкурентов прихлопнул.
    Получается сеяные Динамо и Гент.
    Несеяные Краснодар и ПАОК.
    Динамо-Паок.
    Краснодар-Гент
    Только неизвестны хозяева.
    Динамо будет играть с победителем пары Гент - Рапид. Уже жеребьевка была. Динамо первый матч на выезде
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 15.09.2020 23:17
    +2
    Виктор Астанавитесь, 15.09.2020 23:12
    Знак вопроса видел???ДИНАМО ПОПАДАЕТ НА ГЕНТ?
    Изначально там была точка, как утверждение. Уже исправили.
    Ссылка
    True
      True, 15.09.2020 23:04
    +2
    ihor7003, 15.09.2020 22:58
    НЕ рано ли такие заявы? Еще 20 минут играть
    Рівень сайту.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.09.2020 23:12
    +1
    euro2012_za_2012euro, 15.09.2020 23:06
    Я думаю Гент добьется победы с Рапидом Вена.
    Хорошо конкурентов прихлопнул.
    Получается сеяные Динамо и Гент.
    Несеяные Краснодар и ПАОК.
    Динамо-Паок.
    Краснодар-Гент
    Только неизвестны хозяева.
    А была жеребьевка.
    Тогда Гент.
    Ссылка
    vasyan86
    online
      vasyan86, 15.09.2020 23:29
    0
    Artem !, 15.09.2020 23:17
    Изначально там была точка, как утверждение. Уже исправили.
    Исправьте обратно, что ли
    Ссылка
    True
      True, 15.09.2020 23:27
    0
    Виктор Астанавитесь, 15.09.2020 23:12
    Знак вопроса видел???ДИНАМО ПОПАДАЕТ НА ГЕНТ?
    Так
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.09.2020 23:15
    0
    Да была жеребьевка.
    Значит Гент.
    Первый в Бельгии , ответка в Киеве.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 15.09.2020 23:14
    0
    У Гента сейчас проблемы, смена тренера, не лучшая игра в чемпионате, так что должны проходить
    Ссылка
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