ВИДЕО. Динамо попадет на Гент? Яремчук забил гол за бельгийский клуб

Украинец Роман Яремчук отличился забитым голом с пенальти за «Гент» в игре против «Рапида» из Вены.
Во вторник, 15 сентября, проходит матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Украинец Роман Яремчук вышел в основе и стал автором гола на 59-й минуте матча (2:0).
Победитель встречи в 4-м раунде квалификации сыграет против киевского «Динамо».
ГОЛ! 2:0. Роман Яремчук, 59 мин (пенальти)
Лучшие моменты матча Гент - Рапид Вена
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Демир (Рапид Вена).
|59'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роман Яремчук (Гент).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Никлас Дорш (Гент).
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Источник — Sport.ua
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Значит Гент.
Первый в Бельгии , ответка в Киеве.
Хорошо конкурентов прихлопнул.
Получается сеяные Динамо и Гент.
Несеяные Краснодар и ПАОК.
Динамо-Паок.
Краснодар-Гент
Только неизвестны хозяева.
Тогда Гент.
Хорошо конкурентов прихлопнул.
Получается сеяные Динамо и Гент.
Несеяные Краснодар и ПАОК.
Динамо-Паок.
Краснодар-Гент
Только неизвестны хозяева.
Хорошо конкурентов прихлопнул.
Получается сеяные Динамо и Гент.
Несеяные Краснодар и ПАОК.
Динамо-Паок.
Краснодар-Гент
Только неизвестны хозяева.
Хорошо конкурентов прихлопнул.
Получается сеяные Динамо и Гент.
Несеяные Краснодар и ПАОК.
Динамо-Паок.
Краснодар-Гент
Только неизвестны хозяева.
Хорошо конкурентов прихлопнул.
Получается сеяные Динамо и Гент.
Несеяные Краснодар и ПАОК.
Динамо-Паок.
Краснодар-Гент
Только неизвестны хозяева.
Тогда Гент.
Значит Гент.
Первый в Бельгии , ответка в Киеве.
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