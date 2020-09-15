Гент
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Рапид Вена
15.09.2020 21:30   ТВ-трансляция: 

Гент – Рапид. Яремчук в основе, Безус, Пластун в резерве. Стартовые составы

В 21:30 начнется матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 15.09.2020 20:33
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Гент – Рапид. Яремчук в основе, Безус, Пластун в резерве. Стартовые составы
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Во вторник, 15 сентября, пройдет матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На поле в 21:30 выйдут бельгийский «Гент» и австрийский «Рапид» Вена.

Противостояние состоит из одного матча. Игра пройдет в бельгийском Генте.

Победитель в 4-м раунде квалификации сыграет против «Динамо» или АЗ «Алкмаар».

Стали известны стартовые составы команд.

Украинец Роман Яремчук выйдут в основе, а Роман Безус и Игорь Пластун остаются в запасе.

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Источник — УЕФА

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