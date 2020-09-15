Гент – Рапид. Яремчук в основе, Безус, Пластун в резерве. Стартовые составы

Во вторник, 15 сентября, пройдет матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
На поле в 21:30 выйдут бельгийский «Гент» и австрийский «Рапид» Вена.
Противостояние состоит из одного матча. Игра пройдет в бельгийском Генте.
Победитель в 4-м раунде квалификации сыграет против «Динамо» или АЗ «Алкмаар».
Стали известны стартовые составы команд.
Украинец Роман Яремчук выйдут в основе, а Роман Безус и Игорь Пластун остаются в запасе.
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Источник — УЕФА
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