Определился соперник команды Реброва. Будет решающая схватка за группу ЛЧ

Сегодня, 16 сентября, проходят матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Победитель во встрече «Карабах» (Азербайджан) – «Мольде» (Норвегия) определен в серии пенальти. Поединок проходил на нейтральном поле, в кипрской Ларнаке, на стадионе местного клуба АЕК.

Таким образом, соперником венгерского «Ференцвароша», которым руководит Сергей Ребров, в последнем раунде квалификации Q4 Лиги чемпионов станет «Мольде» (Норвегия). Этот решающий раунд отбора будет состоять из двух матчей.

Лига чемпионов 2020/21

3-й раунд квалификации

«Карабах» (Азербайджан) – «Мольде» (Норвегия) – 0:0 (пен. – 5:6)

Нереализованный пенальти: Хуссаин, 102 («Мольде»).

У «Карабаха» пенальти забили: Матич, Медведев, Андраде, Медина, Мазаммадалиев, не забил: Гусейнов.

У «Мольде» пенальти забили: Омойджуанфо, Аурснес, Хестад, Кристенсен, Эддингсен, Хауген.