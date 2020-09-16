Определился соперник команды Реброва. Будет решающая схватка за группу ЛЧ

Сегодня, 16 сентября, проходят матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Победитель во встрече «Карабах» (Азербайджан) – «Мольде» (Норвегия) определен в серии пенальти. Поединок проходил на нейтральном поле, в кипрской Ларнаке, на стадионе местного клуба АЕК.
Таким образом, соперником венгерского «Ференцвароша», которым руководит Сергей Ребров, в последнем раунде квалификации Q4 Лиги чемпионов станет «Мольде» (Норвегия). Этот решающий раунд отбора будет состоять из двух матчей.
Лига чемпионов 2020/21
3-й раунд квалификации
«Карабах» (Азербайджан) – «Мольде» (Норвегия) – 0:0 (пен. – 5:6)
Нереализованный пенальти: Хуссаин, 102 («Мольде»).
У «Карабаха» пенальти забили: Матич, Медведев, Андраде, Медина, Мазаммадалиев, не забил: Гусейнов.
У «Мольде» пенальти забили: Омойджуанфо, Аурснес, Хестад, Кристенсен, Эддингсен, Хауген.
Источник — Sport.ua
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Две ж игры. Ну тогда победа.
Две ж игры. Ну тогда победа.
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