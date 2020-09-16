Карабах
5:6
Мольде
16.09.2020, FT

Определился соперник команды Реброва. Будет решающая схватка за группу ЛЧ

В Q4 Лиги чемпионов соперником «Ференцвароша» станет норвежский «Мольде»

  • 16.09.2020 22:49
  • 2423 просмотра
  • 5 комментариев
Определился соперник команды Реброва. Будет решающая схватка за группу ЛЧ
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Сегодня, 16 сентября, проходят матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Победитель во встрече «Карабах» (Азербайджан) – «Мольде» (Норвегия) определен в серии пенальти. Поединок проходил на нейтральном поле, в кипрской Ларнаке, на стадионе местного клуба АЕК.

Таким образом, соперником венгерского «Ференцвароша», которым руководит Сергей Ребров, в последнем раунде квалификации Q4  Лиги чемпионов станет «Мольде» (Норвегия). Этот решающий раунд отбора будет состоять из двух матчей.

Лига чемпионов 2020/21

3-й раунд квалификации

«Карабах» (Азербайджан) – «Мольде» (Норвегия) – 0:0 (пен. – 5:6)

Нереализованный пенальти: Хуссаин, 102 («Мольде»).

У «Карабаха» пенальти забили: Матич, Медведев, Андраде, Медина, Мазаммадалиев, не забил: Гусейнов.

У «Мольде» пенальти забили: Омойджуанфо, Аурснес, Хестад, Кристенсен, Эддингсен, Хауген.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 16.09.2020 22:58
    +1
    Футбол в квадрате, 16.09.2020 22:53
    Ну Мольде поудобнее соперник будет, чем Карабах... Но тут уже два матча и есть такое понятие, как голы на выезде. В любом случае желаю Реброву и команде, прохода в групповой этап ЛЧ!
    Не думаю, Карабах был бы разобран на контратаках, а с Мольде будет неприятная изматывающая возня.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 22:55
    0
    Футбол в квадрате, 16.09.2020 22:53
    Ну Мольде поудобнее соперник будет, чем Карабах... Но тут уже два матча и есть такое понятие, как голы на выезде. В любом случае желаю Реброву и команде, прохода в групповой этап ЛЧ!
    Аааа. Точняк. Семён Семёнович.
    Две ж игры. Ну тогда победа.
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    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 22:54
    -1
    Учитывая что викинги играли на выезде, то теперь мабуть Ференцварош едет к ним...
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    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 16.09.2020 22:53
    +3
    Ну Мольде поудобнее соперник будет, чем Карабах... Но тут уже два матча и есть такое понятие, как голы на выезде. В любом случае желаю Реброву и команде, прохода в групповой этап ЛЧ!
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    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 16.09.2020 22:52
    +6
    Болеем за Ребруху.
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 16.09.2020 22:52
    +6
    Болеем за Ребруху.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 16.09.2020 22:53
    +3
    Ну Мольде поудобнее соперник будет, чем Карабах... Но тут уже два матча и есть такое понятие, как голы на выезде. В любом случае желаю Реброву и команде, прохода в групповой этап ЛЧ!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 16.09.2020 22:58
    +1
    Футбол в квадрате, 16.09.2020 22:53
    Ну Мольде поудобнее соперник будет, чем Карабах... Но тут уже два матча и есть такое понятие, как голы на выезде. В любом случае желаю Реброву и команде, прохода в групповой этап ЛЧ!
    Не думаю, Карабах был бы разобран на контратаках, а с Мольде будет неприятная изматывающая возня.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 22:55
    0
    Футбол в квадрате, 16.09.2020 22:53
    Ну Мольде поудобнее соперник будет, чем Карабах... Но тут уже два матча и есть такое понятие, как голы на выезде. В любом случае желаю Реброву и команде, прохода в групповой этап ЛЧ!
    Аааа. Точняк. Семён Семёнович.
    Две ж игры. Ну тогда победа.
    Ссылка
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