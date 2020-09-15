Яремчука вернули в состав Гента на матч ЛЧ после увольнения тренера

Украинский форвард Роман Яремчук попал в заявку бельгийского клуба «Гент» на поединок против венского «Рапида» (Австрия) в квалификации Лиги чемпионов.
Кроме Романа Яремчука заявлены также украинцы Роман Безус и Игорь Пластун.
Ранее Яремчук пропустил несколько матчей из-за конфликта с главным тренером Ласло Болони из Румынии, который в итоге был отправлен в отставку.
«Гент» крайне неудачно начал сезон, набрав лишь 3 очка в 5 матчах. Руководит теперь командой бельгиец Вим Де Деккер.
👥 Wim De Decker kiest morgen zijn elftal uit deze 21 namen 🔵⚪️ #gntrap #UCL pic.twitter.com/qx5PPFvnzB— KAA Gent (@KAAGent) September 14, 2020
Источник — ФК Гент
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