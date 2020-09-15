Яремчука вернули в состав Гента на матч ЛЧ после увольнения тренера

Наставник Ласло Болони очень мало проработал и был отправлен в отставку

  • 15.09.2020 00:36
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Яремчука вернули в состав Гента на матч ЛЧ после увольнения тренера
© Гент. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук попал в заявку бельгийского клуба «Гент» на поединок против венского «Рапида» (Австрия) в квалификации Лиги чемпионов.

Кроме Романа Яремчука заявлены также украинцы Роман Безус и Игорь Пластун.

Ранее Яремчук пропустил несколько матчей из-за конфликта с главным тренером Ласло Болони из Румынии, который в итоге был отправлен в отставку.

«Гент» крайне неудачно начал сезон, набрав лишь 3 очка в 5 матчах. Руководит теперь командой бельгиец Вим Де Деккер.

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Источник — ФК Гент

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