Яремчука вернули в состав Гента на матч ЛЧ после увольнения тренера

Украинский форвард Роман Яремчук попал в заявку бельгийского клуба «Гент» на поединок против венского «Рапида» (Австрия) в квалификации Лиги чемпионов.

Кроме Романа Яремчука заявлены также украинцы Роман Безус и Игорь Пластун.

Ранее Яремчук пропустил несколько матчей из-за конфликта с главным тренером Ласло Болони из Румынии, который в итоге был отправлен в отставку.

«Гент» крайне неудачно начал сезон, набрав лишь 3 очка в 5 матчах. Руководит теперь командой бельгиец Вим Де Деккер.