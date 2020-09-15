Команда Причиненко разгромила Генк и вышла на 2-е место в Бельгии

В заключительном матче 5-го тура чемпионата Бельгии «Беерсхот» выиграл у «Генка» со счетом 5:2.

Украинский футболист команды хозяев Денис Причиненко, имеющий также немецкий паспорт, всю игру оставался на скамейке запасных.

Любопытно, что игроки команды гостей во втором тайме увидели перед собой две красных карточки.

«Беерсхот» вышел на 2-е место в турнирной таблице (12 очков), уступая только «Шарлеруа» (15 баллов).

Чемпионат Бельгии. 5-й тур

«Беерсхот» – «Генк» – 5:2

Голы: Хольцхаузер, 12, 63 (пен), Бурден, 49, Вороговский, 85, Нубисси, 90 – Онуачу, 19, Дессерс, 76 (пен.)

Удаления: Куэста, 59, Бонгонда, 76 («Генк»)

Турнирная таблица чемпионата Бельгии