Гринь и Вайле неудачно стартовали в чемпионате Дании

В Дании стартовал футбольный чемпионат. В матче первого тура Орхус на своем поле обыграл Вайле со счетом 4:2. В составе Вайле в старте вышел украинский полузащитник Сергей Гринь. Игрок сыграл в первом тайме, а на второй уже не вышел.
Игроком «Вайле» Гринь стал в январе 2019 года, перейдя в клуб на правах свободного агента после истечения контракта с «Шахтером».
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Виталий Петровский, Sport.ua
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