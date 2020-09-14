Динамо – АЗ Алкмаар. Битва за Лигу Чемпионов

Игра состоится 15 сентября

  • 14.09.2020 16:30
  • 1291 просмотр
  • 6 комментариев
Динамо – АЗ Алкмаар. Битва за Лигу Чемпионов
© ФК Динамо Киев

«Динамо» с Мирчей Луческу весьма успешно начало сезон – победой над «Шахтером» в Суперкубке Украины. Но все понимают, что первый по-настоящему серьезный тест «Динамо»  будет сегодня – матч квалификации Лиги Чемпионов против голландского АЗ. «Динамо» 4 года не играло в группе Лиги Чемпионов и это самый длительный период в новейшей истории клуба. Главная цель Луческу на посту тренера киевлян – вернуть клуб в групповой этап ЛЧ.

Коэффициенты Favbet: 2.25 – 3.55 – 3.25

Проход:

Динамо – 1.65

АЗ – 2.35

Как видим, эксперты Favbet отдают небольшой перевес Динамо, примерно в соотношении 60 на 40? С одной стороны это логично. «АЗ Алкмаар» сложно отнести к числу грандов европейского футбола, а в предыдущем раунде квалификации Лиги Чемпионов АЗ лишь чудом прошел чешскую «Викторию» – сравнял счет на последних секундах матча, а затем забил еще дважды в овертайме. И вообще за всю свою историю АЗ лишь раз играл на групповом этапе Лиге Чемпионов и занял тогда последнее место

С другой стороны - в прошлом сезоне команда заняла 2-е место в чемпионате Нидерландов и даже дважды обыграла грозный «Аякс». А если посмотреть на суммарную стоимость игроков АЗ по версии transfermarkt, то окажется, что она даже больше, чем у «Динамо». Так что объективно шансы команд абсолютно равны.

Ставить на победу одной из команд слишком рискованно. Куда лучше выглядит ставка на то, что обе забьют. И вот почему:

- У «Динамо» сейчас настоящая эпидемия травм среди центральных защитников. Вновь тяжелую травму получил Никита Бурда, который только недавно восстановился. Плюс на полтора месяца вылетел Денис Попов и уже давно не играет Артем Шабанов. Всё это привело к тому, что в центре защиты вынуждены играть номинальный правый защитник Кендзера и левый – Миколенко. И в связи со смещением Миколенка слева приходится ставить Александра Караваева. С такими проблемами в обороне сложно рассчитывать на сухой матч

- В 2020-м году «Динамо» забивает и пропускает практически в каждой игре. Недавний матч с «Десной» завершился 0:0 и, казалось бы, это говорит об обратном. Но там просто команда из Чернигова максимально закрылась и даже не помышляла об атаках. С АЗ точно будет другая игра. И если посмотреть на статистику, то в 2020-м году в 75% матчей с участием «Динамо» забивали обе команды. Да, почти все это касается игр под руководством Алексея Михайличенко, но ведь и с Луческу у «Динамо» были 3:1 с «Шахтером» и 4:1 с «Олимпиком». «Бело-синие» продолжают регулярно забивать, даже несмотря на то, что Виктор Цыганков находится не в лучшей форме, а Беньямин Вербич только восстановился после травмы

- За последние полгода АЗ провел лишь один официальный матч (ту самую игру с чешской «Викторией»), так как чемпионат Нидерландов был досрочно завершен из-за коронавируса. Очевидно, что АЗ еще не набрал оптимальные кондиции и будет чудом, если голландский клуб сумеет удержать свои ворота на замке

Вот и получается, что и у «Динамо» и у АЗ хватает проблем в обороне и обеим командам будет очень непросто отыграть на ноль. Ставка на «обе забьют» в таком случае выглядит оптимально

Прогноз: обе забьют – 1.78

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 14.09.2020 17:04
    0
    хороший коеф. 2.35.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 17:04
    0
    Бойкинючка , Форевка и Алег -лох с двух аккаунтов.
    на манеже все те же
    Епанашки , вы там под конец месяца не премиальный доширак стараетесь что ли ?
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 14.09.2020 17:02
    -2
    Десять лет назад даже вопроса не возникало об исходе этого матча.Просрали свидомиты все,что можно просрать в этой стране
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 14.09.2020 16:49
    -1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 16:45
    Ржу, мб и пройдут каким-то чудом этот середняк АЗ, хотя для позорнамы АЗ — это соперник уровня Барселона и Баварии вместе взятых.
    поставят поезд и будут тянуть до серии пенальти, Пятова то не будет в воротах у АЗ, рассчитывать больше не на что будет.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 16:45
    -3
    Ржу, мб и пройдут каким-то чудом этот середняк АЗ, хотя для позорнамы АЗ — это соперник уровня Барселона и Баварии вместе взятых.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 14.09.2020 16:43
    -2
    Ищут пожарные,
    Ищет милиция,
    Ищут фотографы
    В нашей столице,
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    Но не могут найти
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    Которую
    Ищет столица?
    ...... Самуил Маршак
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 14.09.2020 17:04
    0
    хороший коеф. 2.35.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 17:04
    0
    Бойкинючка , Форевка и Алег -лох с двух аккаунтов.
    на манеже все те же
    Епанашки , вы там под конец месяца не премиальный доширак стараетесь что ли ?
    Ссылка
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