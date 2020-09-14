Динамо – АЗ Алкмаар. Битва за Лигу Чемпионов

«Динамо» с Мирчей Луческу весьма успешно начало сезон – победой над «Шахтером» в Суперкубке Украины. Но все понимают, что первый по-настоящему серьезный тест «Динамо» будет сегодня – матч квалификации Лиги Чемпионов против голландского АЗ. «Динамо» 4 года не играло в группе Лиги Чемпионов и это самый длительный период в новейшей истории клуба. Главная цель Луческу на посту тренера киевлян – вернуть клуб в групповой этап ЛЧ.

Коэффициенты Favbet: 2.25 – 3.55 – 3.25

Проход:

Динамо – 1.65

АЗ – 2.35

Как видим, эксперты Favbet отдают небольшой перевес Динамо, примерно в соотношении 60 на 40? С одной стороны это логично. «АЗ Алкмаар» сложно отнести к числу грандов европейского футбола, а в предыдущем раунде квалификации Лиги Чемпионов АЗ лишь чудом прошел чешскую «Викторию» – сравнял счет на последних секундах матча, а затем забил еще дважды в овертайме. И вообще за всю свою историю АЗ лишь раз играл на групповом этапе Лиге Чемпионов и занял тогда последнее место

С другой стороны - в прошлом сезоне команда заняла 2-е место в чемпионате Нидерландов и даже дважды обыграла грозный «Аякс». А если посмотреть на суммарную стоимость игроков АЗ по версии transfermarkt, то окажется, что она даже больше, чем у «Динамо». Так что объективно шансы команд абсолютно равны.

Ставить на победу одной из команд слишком рискованно. Куда лучше выглядит ставка на то, что обе забьют. И вот почему:

- У «Динамо» сейчас настоящая эпидемия травм среди центральных защитников. Вновь тяжелую травму получил Никита Бурда, который только недавно восстановился. Плюс на полтора месяца вылетел Денис Попов и уже давно не играет Артем Шабанов. Всё это привело к тому, что в центре защиты вынуждены играть номинальный правый защитник Кендзера и левый – Миколенко. И в связи со смещением Миколенка слева приходится ставить Александра Караваева. С такими проблемами в обороне сложно рассчитывать на сухой матч

- В 2020-м году «Динамо» забивает и пропускает практически в каждой игре. Недавний матч с «Десной» завершился 0:0 и, казалось бы, это говорит об обратном. Но там просто команда из Чернигова максимально закрылась и даже не помышляла об атаках. С АЗ точно будет другая игра. И если посмотреть на статистику, то в 2020-м году в 75% матчей с участием «Динамо» забивали обе команды. Да, почти все это касается игр под руководством Алексея Михайличенко, но ведь и с Луческу у «Динамо» были 3:1 с «Шахтером» и 4:1 с «Олимпиком». «Бело-синие» продолжают регулярно забивать, даже несмотря на то, что Виктор Цыганков находится не в лучшей форме, а Беньямин Вербич только восстановился после травмы

- За последние полгода АЗ провел лишь один официальный матч (ту самую игру с чешской «Викторией»), так как чемпионат Нидерландов был досрочно завершен из-за коронавируса. Очевидно, что АЗ еще не набрал оптимальные кондиции и будет чудом, если голландский клуб сумеет удержать свои ворота на замке

Вот и получается, что и у «Динамо» и у АЗ хватает проблем в обороне и обеим командам будет очень непросто отыграть на ноль. Ставка на «обе забьют» в таком случае выглядит оптимально

Прогноз: обе забьют – 1.78