Йожеф САБО: «Первый тайм Динамо в матче с АЗ – стыдоба»

Экс-тренер «Динамо» раскритиковал игру команды

  • 17.09.2020 20:25
  • 674 просмотра
  • 4 комментария
Йожеф САБО: «Первый тайм Динамо в матче с АЗ – стыдоба»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал игру киевлян в победном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «АЗ Алкмаар» (2:0):

«Для меня игра с АЗ была копией матча с «Шахтером» за Суперкубок. Главное, это результат, я так понимаю. Мне такая игра не нравится, но за результат я рад. «Динамо» сейчас по-другому играть не может, хотя в Европе такой футбол уже давно не культивируется – чтобы команда играла только на своей половине поля.

Понимаю, что Луческу нужен результат, но как он дальше будет играть в Лиге чемпионов, когда будут соперники сильнее? Ведь первый тайм в исполнении «Динамо» – вообще стыдоба.

Сидеть и ждать ошибки соперника? Я такую игру не люблю. Это не критика. Говорю, как специалист и бывший футболист. Не могу смотреть такое. Для меня это не футбол.

Меня очень удивило, когда тренер АЗ сказал, что не следит за украинским футболом. Сразу подумал: «Ну, ты и пижон!». Вот и получил свое: уехал с нулем домой. Чего они хотели? Катали мяч по периметру и все. «Динамо» победило заслужено.

Мне больше всего понравилась работоспособность Жерсона Родригеса. Он по всему полю играл – и в отборе, и в атаке, и гол забил. Полностью отдается игре. Вопрос только в том, на сколько его хватит играть в таком ритме? Еще понравился Вербич. У других тренеров он так не носился, как у Луческу.

Думаю, что в «Генте» игроки слабее, чем в АЗ, но тренеры «Гента» видели, как играет «Динамо» и уже изучили тактику Луческу. Если «Динамо» проиграет на выезде, то «Гент» будет отсиживаться у своих ворот и играть на контратаках в Киеве, а «Динамо» сложно играть в такой футбол. Это мы уже увидели в матче с «Десной».

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Источник — 1927.kiev.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Rumata Kastorsky
      Rumata Kastorsky, 17.09.2020 20:40
    0
    Как же этот клоун старый заколебал уже. специалист языком помолоть. вспомнил бы лучше как зрелищно Динамо под твоим чутким руководством глотало 4 дома от Рапида и как Лобановский с той же командой ровно через год размазывал как говно по кафелю Барсу на Камп Ноу. эстет херов
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 20:36
    -1
    jekаfunny, 17.09.2020 20:30
    Саба , это как Олег Малахолный , такой же жалкий клоун с всратыми прогнозами и горящей жопой после успехов Динамо
    Я тебя тоже люблю.
    А если по новости, чуток не так, вся игра днонамы — это стыдоба без просвета.
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    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 17.09.2020 20:34
    0
    Да, а при Хаце и Михаиличенко был суперзрелищный и нереально результативный футбол мля. И вы все молчали же тогда
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.09.2020 20:30
    -1
    Саба , это как Олег Малахолный , такой же жалкий клоун с всратыми прогнозами и горящей жопой после успехов Динамо
    Ссылка
    Rumata Kastorsky
      Rumata Kastorsky, 17.09.2020 20:40
    0
    Как же этот клоун старый заколебал уже. специалист языком помолоть. вспомнил бы лучше как зрелищно Динамо под твоим чутким руководством глотало 4 дома от Рапида и как Лобановский с той же командой ровно через год размазывал как говно по кафелю Барсу на Камп Ноу. эстет херов
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 17.09.2020 20:34
    0
    Да, а при Хаце и Михаиличенко был суперзрелищный и нереально результативный футбол мля. И вы все молчали же тогда
    Ссылка
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