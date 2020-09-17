Йожеф САБО: «Первый тайм Динамо в матче с АЗ – стыдоба»

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал игру киевлян в победном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «АЗ Алкмаар» (2:0):

«Для меня игра с АЗ была копией матча с «Шахтером» за Суперкубок. Главное, это результат, я так понимаю. Мне такая игра не нравится, но за результат я рад. «Динамо» сейчас по-другому играть не может, хотя в Европе такой футбол уже давно не культивируется – чтобы команда играла только на своей половине поля.

Понимаю, что Луческу нужен результат, но как он дальше будет играть в Лиге чемпионов, когда будут соперники сильнее? Ведь первый тайм в исполнении «Динамо» – вообще стыдоба.

Сидеть и ждать ошибки соперника? Я такую игру не люблю. Это не критика. Говорю, как специалист и бывший футболист. Не могу смотреть такое. Для меня это не футбол.

Меня очень удивило, когда тренер АЗ сказал, что не следит за украинским футболом. Сразу подумал: «Ну, ты и пижон!». Вот и получил свое: уехал с нулем домой. Чего они хотели? Катали мяч по периметру и все. «Динамо» победило заслужено.

Мне больше всего понравилась работоспособность Жерсона Родригеса. Он по всему полю играл – и в отборе, и в атаке, и гол забил. Полностью отдается игре. Вопрос только в том, на сколько его хватит играть в таком ритме? Еще понравился Вербич. У других тренеров он так не носился, как у Луческу.

Думаю, что в «Генте» игроки слабее, чем в АЗ, но тренеры «Гента» видели, как играет «Динамо» и уже изучили тактику Луческу. Если «Динамо» проиграет на выезде, то «Гент» будет отсиживаться у своих ворот и играть на контратаках в Киеве, а «Динамо» сложно играть в такой футбол. Это мы уже увидели в матче с «Десной».