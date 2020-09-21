Вячеслав ШЕВЧУК: «Динамо не может играть в атакующий футбол»

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о победе киевского «Динамо» над АЗ (2:0) в поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«На данный момент «Динамо» не может высоко прессинговать и играть в атакующий футбол. Это понимает Мирча Луческу. Соответственно, такая тактика. «Динамо» исторически играет в контратакующий футбол, по Лобановскому. Так было и в этом матче: Киев терпел, ждал, не давал возможности АЗ строить быстрые атаки и вскрывать фланги. Во втором тайме был отличный контрпрессинг, ошибка со стороны АЗ, они воспользовались моментом, у Киева появилось пространство, что и привело к победе», — отметил Шевчук.