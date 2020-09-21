Вячеслав ШЕВЧУК: «Динамо не может играть в атакующий футбол»

Специалист прокомментировал победу киевлян над АЗ в Лиге чемпионов (2:0)

  • 21.09.2020 12:23
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Динамо не может играть в атакующий футбол»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о победе киевского «Динамо» над АЗ (2:0) в поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«На данный момент «Динамо» не может высоко прессинговать и играть в атакующий футбол. Это понимает Мирча Луческу. Соответственно, такая тактика. «Динамо» исторически играет в контратакующий футбол, по Лобановскому. Так было и в этом матче: Киев терпел, ждал, не давал возможности АЗ строить быстрые атаки и вскрывать фланги. Во втором тайме был отличный контрпрессинг, ошибка со стороны АЗ, они воспользовались моментом, у Киева появилось пространство, что и привело к победе», — отметил Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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