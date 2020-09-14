Николай МАТВИЕНКО: «Мой трансфер? Это же вы пишете все!»

24-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко поделился мнением о поражении от Испании (0:4) в Лиге наций, оценил уровень конкуренции в национальной команде, а также прокомментировал трансферные слухи, согласно которым его хочет подписать целый ряд английских клубов.

– Против Испании, очевидно, вы перестали играть задолго до начала поединка.

– Я думаю, каждый должен для себя понять, что все личности, должно быть какое-то уважение к себе. Не хочется проигрывать все время в четыре мяча. Да вообще не хочется проигрывать! Задача - показывать именно наш футбол.

Единично можно выиграть какой-то матч - отсидеться в обороне и надеяться на удачу, на того же Пятова, что он все словит. Но так все время не будет. Нам нужно поставить свою игру, чтобы потом соперник под нас подстраивался, а не мы под него.

В матче с испанцами мы старались не отходить от нашей игры. Да, не получилось, но мы не станем отходить и дальше. Будем работать, чтобы в итоге остаться в Лиге наций А, чтобы к Евро подойти в максимальной готовности к сражаться на равных со всеми.

– Насколько высокая конкуренция в сборной? И насколько центральные защитники готовы сыграть на других позициях?

В сборной конкуренция всегда есть, и она зашкаливает, потому что каждый футболист мечтает об этом вызове и никто не хочет упускать свой шанс. Мотивация там огромная, все бьются.

Насчет моего универсализма - мне уже 1000 таких вопросов задавали, надоело на них отвечать. Куда поставят, там и буду играть. Если поставить, например, Тараса Степаненко в центр защиты, он первые минуты будет неловко себя чувствовать, но потом, со временем, думаю, не хуже получится, чем у какого-то защитника.

– Если сравнивать групповой этап Лиги чемпионов и эту же стадию Лиги наций, в чем отличие и где тяжелее?

– Думаю, это зависит от конкретной игры. Еще и сложно сравнивать клуб, в котором ты тренируешься каждый день, есть задача на весь сезон, наработанные схемы, со сборной. Там ты собираешься на неделю раз в месяц. Это совсем разные вещи. Разные турниры, разные задачи.

– Насколько такой сложных график в клубе сказывается на ваших кондициях? На примере Испании и Лиги наций.

– Когда приезжаешь в сборную, сразу надо отключиться от клубных дел и забыть о них. Есть только сборная Украины. Такие реалии у нас сейчас. не было большого отпуска у нас. Но в Европе, например, нет зимнего перерыва. У нас есть зимний, поэтому нам грех жаловаться. Такие реалии.

– Не отвлекают ли вас от игр за Шахтер и сборную всякие слухи о переходе в зарубежные клубы?

– Это же вы пишете все! Что я могу сказать? Новости эти выходят каждый день. В 95% случаев я сам удивлен, что согласился то туда перейти, то туда. Есть разговоры, таких разговоров по каждому футболисту по 10 в день. Но это всего лишь разговоры. Когда какая-то конкретика будет, вы сразу узнаете и первыми об этом напишите.

– После поражения от Испании Зинченко хотел сказать, как Милевский: «Вы ещё б***ь в Киев приедете». Хочется у вас спросить, что можно подготовить испанцам и как взять реванш?

– Я еще такой план не разрабатывал. Но, думаю, Андрей Николаевич Шевченко уже озадачен этим вопросом и весь тренерский штаб. Как только мы приедем в расположение сборной, он попытается внедрить эти идеи нам, а мы попытаемся схватить какие-то технические наработки. Думаю, у нас все получится.