«Ты дерьмо - нет, ты дерьмо». Виллаш-Боаш и Тухель повздорили после матча

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал свой конфликт с наставником ПСЖ Томасом Тухелем. «Марсель» одержал победу со счетом 1:0.

Инцидент случился в концовке матча. Напомним, что в игре случилась драка между футболистами. В итоге были удалены 5 игроков.

«Там были обычные оскорбления. «Ты дерьмо». — «Нет, ты дерьмо». Он сказал, что мы выиграли в лотерею. Я ответил, что они выиграли в лотерею, когда прошли «Аталанту» в Лиге чемпионов.

Ничего страшного. Я очень уважаю его и ценю ту работу, которую он проделал

Очевидно, ПСЖ ждет победы в Лиге чемпионов. Нельзя вложить в команду 1,5 миллиарда и не выиграть ее. Анчелотти был здесь, теперь он тренирует «Эвертон». Эмери был здесь, сейчас он в «Вильярреале». Это тяжелый вызов», - сказал Виллаш-Боаш.