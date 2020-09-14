«Ты дерьмо - нет, ты дерьмо». Виллаш-Боаш и Тухель повздорили после матча

Матч ПСЖ и «Марселя» закончился не только дракой, но и перепалкой тренеров

  • 14.09.2020 11:36
  • 527 просмотров
  • 0 комментариев
«Ты дерьмо - нет, ты дерьмо». Виллаш-Боаш и Тухель повздорили после матча
© NewsBeezer

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал свой конфликт с наставником ПСЖ Томасом Тухелем. «Марсель» одержал победу со счетом 1:0.

Инцидент случился в концовке матча. Напомним, что в игре случилась драка между футболистами. В итоге были удалены 5 игроков.

«Там были обычные оскорбления. «Ты дерьмо». — «Нет, ты дерьмо». Он сказал, что мы выиграли в лотерею. Я ответил, что они выиграли в лотерею, когда прошли «Аталанту» в Лиге чемпионов.

Ничего страшного. Я очень уважаю его и ценю ту работу, которую он проделал

Очевидно, ПСЖ ждет победы в Лиге чемпионов. Нельзя вложить в команду 1,5 миллиарда и не выиграть ее. Анчелотти был здесь, теперь он тренирует «Эвертон». Эмери был здесь, сейчас он в «Вильярреале». Это тяжелый вызов», - сказал Виллаш-Боаш.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности