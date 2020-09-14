«Ты дерьмо - нет, ты дерьмо». Виллаш-Боаш и Тухель повздорили после матча

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал свой конфликт с наставником ПСЖ Томасом Тухелем. «Марсель» одержал победу со счетом 1:0.
Инцидент случился в концовке матча. Напомним, что в игре случилась драка между футболистами. В итоге были удалены 5 игроков.
«Там были обычные оскорбления. «Ты дерьмо». — «Нет, ты дерьмо». Он сказал, что мы выиграли в лотерею. Я ответил, что они выиграли в лотерею, когда прошли «Аталанту» в Лиге чемпионов.
Ничего страшного. Я очень уважаю его и ценю ту работу, которую он проделал
Очевидно, ПСЖ ждет победы в Лиге чемпионов. Нельзя вложить в команду 1,5 миллиарда и не выиграть ее. Анчелотти был здесь, теперь он тренирует «Эвертон». Эмери был здесь, сейчас он в «Вильярреале». Это тяжелый вызов», - сказал Виллаш-Боаш.
Источник — Goal.com
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