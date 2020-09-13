5 удалений: Марсель победил в Париже. ПСЖ потерпел второе поражение подряд

В последний раз ПСЖ проигрывал два матча на старте сезона 1984/85

  • 13.09.2020 23:59
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5 удалений: Марсель победил в Париже. ПСЖ потерпел второе поражение подряд
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13 сентября неожиданно завершился вечерний матч 3-го тура чемпионата Франции.

«ПСЖ» дома проиграл «Марселю» (0:1). Единственный гол забил Флориан Товен на 31-й минуте.

В последний раз ПСЖ проигрывал два матча, как сейчас, на старте сезона 1984/85.

«ПСЖ» за июль и август сыграл три финала: выиграл Кубок Франции и кубок лиги, но уступил немецкой «Баварии» в финале Лиги чемпионов.

В конце матча возникла потасовка, и красные карточки получили Курзава, Паредес, Неймар (у хозяев), Амави и Бенедетто )у гостей).

Лига 1. 3-й тур

«Монако» – «Нант» – 2:1

«ПСЖ» – «Марсель» – 0:1

Гол: Флориан Товен, 31

Турнирная таблица Лиги 1

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Николай Степанюк, Sport.ua

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