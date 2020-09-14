ПСЖ – Марсель – 0:1. Видео гола и обзор матча

В центральном матче 3-го тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ на домашнем стадионе «Парк де Пренс» сенсационно уступил «Марселю» со счетом 0:1.
Лучшие моменты матча ПСЖ - Марсель
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Товен (Марсель).
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Источник — Sport.ua
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