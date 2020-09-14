ВИДЕО. Драка в матче ПСЖ и Марселя. Неймара удалили за удар ладошкой

ПСЖ уступил «Марселю» (0:1) в матче третьего тура чемпионата Франции.
В концовке матча между футболистами обеих команд случилась драка, в которой поучаствовали Неймар, Леандро Паредес, Лейвин Курзава, а также игроки «Марселя» Амави и Бенедетто.
Всем участникам арбитр показал красные карточки.
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Источник — Sport.ua
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