САБО: «Сложилось впечатление, что Скрипник собирается уходить из Зари»

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о неудачном старте луганской «Зари», которая проиграла свои матчи в двух первых турах УПЛ.



— Что происходит с «Зарей»?

— «Заря в этом туре, к сожалению, не понравилась. Я привык видеть эту команду более свежей, более подвижной. Не исключено, что на «Заре» очень сильно сказалась эта пауза в три недели. Тренировочный процесс был нарушен, и сейчас футболисты «Зари» выглядят очень расслабленными. А ведь главным козырем команды Скрипника всегда была дисциплина. Да и сам наставник «Зари» был во время этого поединка неузнаваемым, мы не видели привычного живчика у кромки поля… Сложилось впечатление, что Виктору Скрипнику все равно, что там творится на поле, что он собирается уходить… Удивительно! У «Зари» ведь есть еще время для подготовки к группе Лиги Европы, а у Скрипника уникальная возможность руководить командой в Лиге Европы.



— Но наставник «Зари» пытался все-таки изменить ход событий, бросив в бой опытного Гладкого. Как вам его игра?

— Возраст все-таки сказывается… У Гладкого никогда не было скорости. К тому же, ему еще предстоит адаптироваться в новом коллективе. Если Гладкий все же сходу начнет забивать, станет востребованным в «Заре», но, думаю, это вряд ли произойдет.