САБО: «Сложилось впечатление, что Скрипник собирается уходить из Зари»

Бывший тренер сборной Украины – о неудачах луганчан

  • 14.09.2020 10:43
  • 1983 просмотра
  • 1 комментарий
САБО: «Сложилось впечатление, что Скрипник собирается уходить из Зари»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о неудачном старте луганской «Зари», которая проиграла свои матчи в двух первых турах УПЛ.
 
— Что происходит с «Зарей»?
«Заря в этом туре, к сожалению, не понравилась. Я привык видеть эту команду более свежей, более подвижной. Не исключено, что на «Заре» очень сильно сказалась эта пауза в три недели. Тренировочный процесс был нарушен, и сейчас футболисты «Зари» выглядят очень расслабленными. А ведь главным козырем команды Скрипника всегда была дисциплина. Да и сам наставник «Зари» был во время этого поединка неузнаваемым, мы не видели привычного живчика у кромки поля… Сложилось впечатление, что Виктору Скрипнику все равно, что там творится на поле, что он собирается уходить… Удивительно! У «Зари» ведь есть еще время для подготовки к группе Лиги Европы, а у Скрипника уникальная возможность руководить командой в Лиге Европы.
 
— Но наставник «Зари» пытался все-таки изменить ход событий, бросив в бой опытного Гладкого. Как вам его игра?
— Возраст все-таки сказывается… У Гладкого никогда не было скорости.  К тому же, ему еще предстоит адаптироваться в новом коллективе. Если Гладкий все же сходу начнет забивать, станет востребованным в «Заре», но, думаю, это вряд ли произойдет.

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Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 14.09.2020 11:30
    +2
    Сложилось впечатление, что маразм подкрался незаметно!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 14.09.2020 11:30
    +2
    Сложилось впечатление, что маразм подкрался незаметно!!!
    Ссылка
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