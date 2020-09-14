Рейтинг ATP. Тим приблизился к Надалю, украинцы – в минусе

Грунтовый сезон обещает быть очень интересным

  • 14.09.2020 10:15
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Рейтинг ATP. Тим приблизился к Надалю, украинцы – в минусе
© US Open. Доминик Тим

Мужчины, как и женщины, последние две недели провели на Открытом чемпионате США по теннису. В отсутствие Рафаэля Надаля и Роджера Федерер практически никто не сомневался в победе Новака Джоковича, но он досрочно покинул турнир в четвертом круге из-за дисквалификации.
 
Это позволило молодому поколению разыграть трофей между собой, наиболее удачливым стал австриец Доминик Тим, который совершил феноменальный камбэк в финале против против немца Александра Зверева. Таким образом, австриец укрепился на третьей позиции, сократив отставание от Надаля. 
 
В топ-10 состоялось одно изменение – испанец Роберто Баутиста-Агут вытеснил из десятки Давида Гоффена.

Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то Сергей Стаховский не добился особого успеха на челленджерах, а Илья Марченко пока не играл из-за травмы.  

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP

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Источник — Sport.ua

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