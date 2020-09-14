Рейтинг WTA. Свитолина выпала из топ-5, прогресс Костюк и Бондаренко

Даяна Ястремская потеряла четыре позиции, но сохранила место в топ-30

  • 14.09.2020 09:50
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Рейтинг WTA. Свитолина выпала из топ-5, прогресс Костюк и Бондаренко
© WTA. Марта Костюк

Прошедшие две недели у женщин ознаменовались выступлениями на Открытом чемпионата США. Лучше всего удалось себя показать японке Наоми Осаке, которая взяла третий титул Большого Шлема. Благодаря этой победе она поднялась на шесть позиций в мировой классификации и теперь занимает третью позицию. Больше изменений в топ-10 не произошло.
 
Финалистка US Open Виктория Азаренко добавила больше десятка позиций и теперь находится в топ-15. Последний раз она находилась так высоко в январе 2017 года.
 
Топ-10 рейтинга WTA


 
Что касается украинок, то Элину Свитолину, которая в Нью-Йорке не играла, обошла только Осака. А вот Даяна Ястремская хоть и поехала на американский континент, но все же выступила неудачно, результат – минус четыре строчки. Стоит отметить Марту Костюк, она дошла до третьего круг американского мейджора и добавила в рейтинге почти два десятка позиций. Также свои позиции улучшили Катерина Козлова, Катерина Бондаренко и Дарья Лопатецкая. Остальные – немного потеряли.

Украинки в рейтинге WTA

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Источник — Sport.ua

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