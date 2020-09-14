Рейтинг WTA. Свитолина выпала из топ-5, прогресс Костюк и Бондаренко

Прошедшие две недели у женщин ознаменовались выступлениями на Открытом чемпионата США. Лучше всего удалось себя показать японке Наоми Осаке, которая взяла третий титул Большого Шлема. Благодаря этой победе она поднялась на шесть позиций в мировой классификации и теперь занимает третью позицию. Больше изменений в топ-10 не произошло.
Финалистка US Open Виктория Азаренко добавила больше десятка позиций и теперь находится в топ-15. Последний раз она находилась так высоко в январе 2017 года.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Элину Свитолину, которая в Нью-Йорке не играла, обошла только Осака. А вот Даяна Ястремская хоть и поехала на американский континент, но все же выступила неудачно, результат – минус четыре строчки. Стоит отметить Марту Костюк, она дошла до третьего круг американского мейджора и добавила в рейтинге почти два десятка позиций. Также свои позиции улучшили Катерина Козлова, Катерина Бондаренко и Дарья Лопатецкая. Остальные – немного потеряли.
Украинки в рейтинге WTA
Источник — Sport.ua
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